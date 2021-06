Vagabondpodden: Thailands återkomst

Första juli öppnar Phuket för turism. Därefter följer andra öar, städer och områden. Vagabond bjöd in mångåriga Thailandsresenären Towe Ahlin till poddstudion för att tipsa om Thailands bästa homestay, matmarknader, vandringar, djungler, öluffar, cykelturer och tågresor.

Lyssna på Vagabondpoddens sprillans nya avsnitt helt tillägnat Thailand. Foto: Gettyimages.

Efter drygt ett halvårs pandemipaus återkommer nu Vagabondpodden med nya avsnitt. Först ut är ett avsnitt om Thailand. Vad är det som lockar? Paraplydrinkar och infinitypooler? Knappast. Det är i alla fall inte det som får Vagabonds Per J Andersson och resebloggaren Towe Ahlin att bli sugna på att resa dit.

Towe skriver bloggen Come Fly with Me som handlar om att resa såväl med barn som utan, om weekendstäder, om långresor, om storstäder och sandstränder. Framförallt skriver hon om Thailand där hon inte bara rest runt massor av gånger, utan också bott i perioder.

Resebloggaren Towe Ahlin har rest massor i Thailand.

I det här avsnittet pratar Per och Towe om ett lite mer genuint, traditionellt, hållbart, aktivt och spännande Thailand. Och om att till och med en mordisk Netflixserie som utspelar sig i sjuttiotalets Bangkok kan få en att längta. Massor av praktiska tips och peppande inspiration utlovas.

Avsnittet görs i samarbete med Thailands turistbyrå/Tourism Authority of Thailand (TAT).