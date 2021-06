Roadtrip genom Blekinge och Öland – 48 tips längs med vägen

Häng med på en resa längs Blekinges sydkust upp genom Kalmarsund till Öland. En roadtrip bortom allfarvägarna genom en central del av svensk historia.

En roadtrip längs med Blekinges kust och upp till Ölands nordligare halva. Foto: Visit Blekinge & Up zone studios.

Karlshamn

Laxmeckat

Starten på bilresan, som bitvis går på många okända bilvägar bortom den trafikintensiva E22:an, går vid ­Laxens hus och Kungsforsen, strax utanför Karlshamn, som är centrum för laxfisket i Mörrumsån. Ta gärna en lunch på restaurang Kronolaxen och passa på att kolla in det långa akvariet som imponerar både på barn och föräldrar. Omgivningarna runt Mörrumsån är dessutom vackra och inbjudande för en picknick utmed ån. Väl inne i stan är det bara att strosa runt på kullerstensgatorna i den gamla stadsdelen. För den fiskeintresserade är Abushopen i Svängsta ett måste. Den som gillar vintageprylar slinker gärna in på As time goes by, och för den som älskar kvalitetskaffe är Blekinge Coffee med eget kafferosteri en liten oas. Blekingskt hantverk kan beskådas i Blekingeslöjds Hantverksbod.

Här bor du: Hotell Bode.

Spana in det imponerande akvariet på Laxens hus. Foto: Ben G.T. Nyberg, benfoto.se.

Ronneby

Brunnsort vid havet

För resenären som har tid rekommenderas att svänga av mot Järnavik och ta turbåten ut till Tjärö som avgår fyra gånger om dagen. Ön är en blekingsk skärgårds­pärla, med fina vandringsstigar. Här finns både restaurang och kafé med övernattning på STF:s vandrarhem för den som önskar. Strax utanför Ronneby ligger Hoby Kulle Herrgård i Bräkne-Hoby. Den rosa herrgården är från mitten av 1800-talet och har ett storslaget orangeri perfekt för en mysig fika eller lunch. Ronneby Brunnspark med sina vackra trävillor från kurortstiden är en fantastisk plats att strosa runt i. Blekingeleden går dessutom genom parken för den som vill sträcka på benen lite extra. Ta gärna en fika i klassiska Café Mandeltårtan som ligger i Brunnsparken. För den inredningsintresserade är ett besök i butiken Minta på Gamla Landsvägen i Ronneby ett hett tips. Heliga Kors kyrka med anor från 1100-talet är värd ett besök, liksom ett stopp vid 1700-talsgården Skärva Gård mellan Ronneby och Karlskrona.

Här bor du: Ronneby Brunn och Villa Flora Viola i Brunnsparken.

Parkera bilen för en utflykt till öar och holmar i Ronneby skärgård. Foto: Per Pixel, perpixel.se.

Ta en paus i den grönskande trädgården på Café Mandeltårtan. Foto: Mandeltårtan.

Karlskrona

Staden mitt i havet

I ett sydligt hörn av Sverige gömmer sig en av landets vackraste städer, Europas bäst bevarade örlogsstad. Ett världsarv med gator, torg och hus inspirerade av barockens klassiska ideal och med en skärgårdsnatur som är unik. Ett måste under besöket är det prisbelönta Karlskrona marinmuseum, inklusive det nya ubåtsmuseet. Här kan man följa utvecklingen från Sveriges första ubåt Hajen till den maffiga Neptun. Museet har också en bra restaurang och kafé. Ta sedan en tur ut till Kungsholms Fort som ingår i världsarvet. Under sommartid är fortet den mest välfrekventerade guidade turen i Karlskrona. Brändaholms kolonistugeområde från 1920-talet, ett stenkast från centrum, är ett av Sveriges mest fotograferade kolonistugeområden. Du kan själv strosa runt i en idyll av röda stugor och små prunkande trädgårdar. En lunch på italienska restaurangen Antonios, som ligger i nybyggda Pottholmsområdet med utsikt över Borgmästarfjärden är ett populärt val. Ett annat utmärkt matställe är Smoke som går i amerikansk bbq-stil. Sjörök, som under många år varit Karlskronas bästa fisk- och skaldjursrestaurang, serverar en meny inspirerad från världens alla hörn.

Här bor du: Clarion Collection Hotel Carlscrona.

Italiensk pangmiddag på Antonios i Karlskrona. Foto: Antonios.

Trummenäs & Kristianopel

Bad, golf och räkmackor

På vägen upp genom Kalmarsund rekommenderas en avstickare till Trummenäs Bad och camping där den golfintresserade hittar en utmärkt 18-hålsbana. Fortsätt gärna vidare över broarna till Senoren, Sturkö och Tjurkö och passa på att ta en lunch på Café Brofästet på Senoren och prova deras berömda kroppkakor. Även om det blir en omväg är det resan värt att besöka fiskeläget vid Torhamns udde innan ni fortsätter på den gamla riksvägen till Kristianopel – kustbyn med anor från medeltiden och som har en ringmur som man kan promenera på. Missa inte att smaka på de mytomspunna räkmackorna på Café Sött & Salt.

Här bor du: Stufvenäs Gästgiveri ett par mil utanför Kristianopel.

ARK 56 är ett nätverk av kustleder för kajak, vandring och cykling i Blekinge. Foto: Linda Åkerberg, wildnerness-stories.com.

Kalmar

Slottsstad

Kalmar slott från medeltiden, omgärdat av vallgravar, sätter fantasin i rörelse och det gör även ett besök på Kalmar läns museum, där regalskeppet Kronan efter 300 år på havets botten nu kan beskådas. Under en promenad i gamla stan med sina slingrande kullerstensgator kan en paus på Krusenstierna Café sitta fint. Kalmar blir sedan avstampet till Öland via Ölandsbron, en av Sveriges vackraste broar.

Här bor du: Clarion Collection Hotel Packhuset.

Botanisera på kullerstensgatorna i Kalmar… Foto: getty images.

Borgholm & Byxelkrok

Vidunderliga kustvägar

Borgholms slottsruin är den stora attraktionen i Borgholm. En fika på Bönan på hörnet kan rekommenderas, eller på Café Snickargården – eller en lunch på Ebbas by the sea med utsikt över Borgholms hamn. Vida museum har en permanentutställning av glaskonstnären Bertil Vallien. På vägen norrut längs Ölands östkust ska man återigen vika av på en sidoväg för den stora upplevelsens skull. Kustvägen mellan Byrum och Äleklinta är en av Ölands vackraste vägar, och den är som finast från söder mot norr med start i Äleklinta. Här ligger Byrums raukar samt gamla fiskelägen. Solnedgången är magisk med Blå Jungfrun vid horisonten och Alvaret i ryggen. Vägen upp till Byxelkrok och Långe Eriks fyr går via Löttorps bad & camping och baden i Böda Sand. I Sandvik strax intill ligger världens största väderkvarn, byggd 1856, som är ett perfekt stopp för fika eller lunch. Innan målgången sker vid Långe Erik kan en liten avstickare till Trollskogen rekommenderas. Skogen gör verkligen skäl för namnet.

Här bor du: Strand Hotell.

... och upptäck Ölands kustvägar på cykel. Foto: Up zone studios.