5 hotellfavoriter i Oslo

Historiska järnvägshotell, maffiga takbarer, närhet till natur och samtidigt hippa kvarter. I Oslo finns något för alla. Här kommer fem av våra favoriter när det kommer till hotell i Oslo!

Från historiska järnvägshotell till moderna designhotell. Foto: Francisco Nogueira/Amerikalinjen & The Thief.

1. Amerikalinjen

Lyxigt järnvägshotell

Området kring Centralstationen i Oslo var tidigare lite försakat, men på senare år har det skett en förändring. Sedan det nya Operahuset öppnade, liksom det hajpade hotellet Amerikalinjen på Jernbanetorget, har området fått ett nytt skimmer och lockar såväl turister som lokalbor till umgänge. Amerikalinjen inrymde tidigare kontor för de norska Amerikabåtarna. Idag finns här både en jazzklubb, en cocktailbar och en franskinspirerad bistro.

Ta en drink i cocktailbaren på Amerikalinjen. Foto: Francisco Nogueira/Amerikalinjen.

Med franskinspirerad bistro som lockar både turister och lokalbor. Foto: Francisco Nogueira/Amerikalinjen.

Ett hajpat hotell på Jernbanetorget. Foto: Francisco Nogueira/Amerikalinjen.

2. Lysebu

Ett stenkast från stan

Kliv in i en norsk sagovärld där vandringsleder, skidspår och vinprovningar står för dörren. Lysebu ligger i utkanten av Nordmarka, ca 20 minuter med tunnelbana från centrala Oslo, och är hotellet för dig som vill kombinera stadspuls och natur. Bli inte förvånad om du ser dansk konst på väggarna, då Lysebu gavs bort som stadsgåva till Danmark som tack för all hjälp med mat under andra världskriget. Ta del av den intressanta historien, simma i bassängen och njut av utomhusaktiviteter och afternoon tea. Här finns också en imponerande vinkällare.

Kombinera stadspuls och natur på Lysebu. Foto: Lysebu.

En oas ungefär 20 minuter med tunnelbana från Oslo city. Foto: Lysebu.

3. Clarion Hub

Störst i Oslo

Oslos största hotell Clarion Hub har knappast sparat in på bekvämligheter. Låt ljusshower visa vägen upp i hissen, spana in takbaren Calmeyers med bästa utsikt över operahuset, Björvika och Oslofjorden, och ät gott på restaurang Norda där kocken Marcus Samuelsson skapat en spännande meny à la Nordic fusion med grönsaker och örter från hotellets egen takodling. Läget på Jernbanetorget är så centralt det kan bli med två minuters promenad till Oslo centralstation. Bara det!

Clarion Hubs restaurang Norda där kocken Marcus Samuelsson skapat menyn. Foto: Clarion Hotel The Hub.

Oslos största hotell! Foto: Clarion Hotel The Hub.

Nordic fusion med grönsaker och örter från hotellets egen takodling. Foto: Clarion Hotel The Hub.

4. The Thief

Dyr lyx

Tjuvholmen har gått från att ha varit tillhåll för tjuvar och lösdrivare till att bli Oslos hippa konstområde. Idag rymmer holmen gallerier, butiker, restauranger och inte minst boutiquehotellet The Thief. En drink på takbaren kommer med utsikt, restaurangen utlovar nordiskt kök med brittisk twist, och i spa-avdelningen kan du boka massage, hammam eller aufguss. Visar du upp din rumsnyckel får du gratis entré till det närliggande moderna museet Astrup Fearnley. Och en kort promenad tar dig över bron till Aker Brygge och Oslos pulserande inre.

I Oslos hippa konstområde Tjuvholmen. Foto: The Thief.

Visar du upp rumsnyckeln kommer du in gratis på moderna museet Astrup Fearnley. Foto: The Thief.

5. Hotel Christiania teater

Teaterhotellet

Ett hotell i fristaden Christiania i Köpenhamn? Nej då, vi befinner oss fortfarande mitt i centrala Oslo mellan Nationalteatern och Stortinget. Fram till 1925 hette Oslo just Christiania. Den hundra år gamla byggnaden präglades länge av en teater- och biografkultur, något som man valt att bevara på Hotel Christiania Teater i inredning och stil. Njut av italiensk pizza i blå sammetssoffor på restaurangen Teatro, kristallkronor i lobbyn och mysiga burspråk. Här är också hunden välkommen.

I en hundra år gammal byggnad för teater och biograf. Foto: Hotel Christiania Teater.