Medelhavets bästa stränder – redaktionens personliga favoriter

Charmiga klippbad, skyddade badvikar och stränder med den perfekta kombinationen av mat, bad och sand. Internet är fullt av bästa stränder-listor – men här delar vi i Vagabond-redaktionen våra egna personliga favoriter vid Medelhavet!

Vagabond-redaktionen delar sina genom tiderna bästa strandupplevelser vid Medelhavet. Foto: Gettyiamges.

Fredrik Brändström, chefredaktör:

Bodri Beach, Korsika, Frankrike

En vacker naturstrand ett par kilometer från staden I'le Rousse. Hit tar jag gärna en löprunda på morgonen på de små kurviga stigarna som går längs havet, för att sedan avsluta med ett dopp på Bodri. Perfekt start på dagen!

Standen Bodri på ön Korsika bjuder på kilometervis av fransk strandidyll. Foto: Gettyimages.

Calella de Palafrugell, Spanien

En av de mysigaste platserna längs Costa Brava, kusten som sträcker sig norr om Barcelona, är Calella de Palafrugell. Klassisk badort med en strand som är liten men naggande god.

Den klassiska badorten Calella de Palafrugell vid den spanska Costa Brava-kusten. Foto: Gettyimages.

Per J Andersson, redaktör:

Cefalú, Sicilien, Italien

Kvalitén på en strand handlar inte bara om själva stranden. Den lilla stadsstranden nedanför de medeltida murarna i Cefalú är underbart italiensk med sin trängsel och känsla av historia. Klart vatten, mjuk sand och långgrunt. Javisst, men stämningshöjande är också de vittnande murarna och portalerna och närheten till flera bra restauranger och kaféer. Och böjer man nacken bakåt och tittar upp ser man borgen från 1200-talet och anar Dianatemplet från 800 f Kr.

Solbada på Siciliens kanske vackraste strand i Cefalú. Foto: Gettyimages.

Mikri Vigla, Naxos, Grekland

Den grekiska ön Naxos, fem timmars båtresa från Atens hamnstad Pireus, har varit min sommarstuga senaste 15 åren. Jag återkommer årligen och bor intill Plaka, öns längsta strand. Men minst en gång per besök tar jag hyrcykeln och styr mot Mikri Viglas kritvita sandstrand. Snorklar i det extremt klara vattnet, simmar förundrad in i täta stim av färggranna småfiskar, spanar efter jättesköldpaddorna, äter lunch med citroncykling, grillad bläckfisk och kallt vitt vin på strandtavernan, som är öns bästa, och sover sedan middag i skuggan under tamariskerna och pinjeträden. När jag vaknar varm och däven kastar jag mig i havet för ännu en frisk och sval snorklingstur. Mikri Vigla mon amour, alltså.

Efter 15 år av resor till Naxos är Mikri Viglas fortfarande redaktör Pers strandfavorit. Foto: Gettyimages.

Karin Wimark, redaktör:

Oroseibukten, Sardinien, Italien

Jag älskar stränder som man får kämpa lite extra för att komma till! Den hästskoformade Oroseibukten är en av Sardiniens vildaste och mest dramatiska kustremsor. Här stupar klipporna abrupt ner i resekatalogturkost vatten. I botten vilar pittoreska vikar med vita stenstränder, somliga endast nåbara havsvägen. Några favoritvikar är vykortsperfekta Cala Goloritzé med sitt bågformade stenvalv, Cala dei Gabbiani med kritvita små stenar och Cala Biriola för snorkelfantasten! Hitta hit med båt eller snöra på dig vandringsskorna och ge dig ut på ett minnesvärt strandäventyr.

Vilt och dramatiskt – och alldeles underbart på Sardinien. Foto: Gettyimages.

Mallorcas sydostkust, Spanien

På Mallorcas sydostkust gömmer sig vik efter vik med kristallklart vatten, pittoreska stränder och inbjudande klippbad. Jag älskar klippbad! Främst för att vattnet intill blir så transparant och att jag slipper sand precis överallt. Stränderna Calo del Moro, Cala Mitjana och Cala Llombards ligger som i ett pärlband längs kusten och bär liknande egenskaper alla tre – turkost vatten, smågulliga stränder och kalkstensklippor intill perfekt för sådana som mig.

Stranden Cala Llombards är en av Mallorcas kristallklara klippbad. Foto: Gettyimages.

Kim Appelbom, art director:

Inte långt från partyön Ibiza ligger den lugnare systern Formentera – Balearernas minsta ö, känd för sina stränder och turkosa vikar. Jag är lite av en strandfettishist och ingen av de platser jag besökt i Thailand kommer i närheten av Formenteras mjuka, böljande stränder och kristallklara vatten. Dessutom är ön platt och endast två mil lång, vilket gör den perfekt att utforska till fots eller på cykel. Strandtungan Platja de Ses Illetes på halvön El Trucador i norr är sinnebilden av Formenteras stränder – en 450 meter lång, delvis rosaskimrande strandoas som unkommit exploatering. Här finns inga hotell, inga strandbarer, inga restauranger. Huvudpjäsen är det turkosa vattnet som för tankarna till tropikerna på andra sidan jorden.

Orörd rosaskimrande stranddröm på ön Formentera. Foto: Gettyimages.

Sofia Zetterqvist, webbredaktör:

Dobrota, Kotorbukten, Montenegro

Som att bada i sidenlakan! Vid Adriatiska havets kust ligger Kotorbukten i Montenegro. Omgiven av blånande berg med den historiska staden Kotor placerad längst in, är Kotorbukten ett populärt stopp för kryssningsfartygen. Men den som ser till att undvika besök i Kotors söta medeltidsgränder just under kryssningsfartygens stopp, och som istället placerar sig i byn Dobrota ungefär fyra kilometer bort i bukten, har chans att uppleva ljuvligaste badet med magnifik utsikt över bergen, storslagen solnedgång, charmiga restauranger på kajen och ett lugnt lokalt lunk. Bäst gör du i att hyra en lägenhet (finns t ex via Airbnb) eller hotell i Dobrota för att få en privat strandremsa intill bukten.

Lokalt lugnt lunk i Dobrota vid Kotorbukten. Foto: Gettyimages.

Italienska Rivieran, Italien

Längs med den liguriska kustremsan i norra delen av Italien ligger stränderna på rad, med en strand för de flesta smaker. Stranden i Alassio är en pesonlig favorit, inte för lugnet (det hittar du bättre på andra stränder) utan för att det är ett semesterparadis för italienarna själva. Bakom stranden breder den mysiga staden med pastellfärgade gränder ut sig. Även kurorterna Ospedaletti och Sanremo är fulla av italiensk småstadscharm och uppfriskande havsbad.

Tips: Ta tåget längs med den italienska rivieran eller cykla Pista Ciclabile, en cykelväg vid stranden mellan orterna Ospedaletti och Diano Marina.