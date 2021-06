5 boutiquehotell i Iran – persiskt hantverk & prunkande oaser

Checka in på något av de 16 boutiquehotell som skildras i den nya boken Persian Nights – Amazing Boutique Hotels & Guesthouses in Iran. Genom nedslag, från huvudstaden Teheran i norr till Qeshm Island i söder, får vi en inblick i Irans historia och kultur. Här är 5 av hotelltipsen!

Ny bok tar dig med till Irans ljuvligaste boutiquehotell. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

1. Ateshooni, Garmeh

Boutiquehotellet i öken

Stig in i det 300 år gamla palatsliknande boutiquehotellet Ateshooni i ökenbyn Garmeh och välkomnas av ägaren Maziar Aledavood – krukmakaren och musikern som lämnade sitt hem i Teheran för att återvända till sina rötter och öppna hotell i orörd öknen. Här väntar gemensamma måltider och iransk gästvänlighet, liksom tystnad och stjärnklara nätter. Dessutom färggranna textiler och jordnära arkitektur.

I ökenbyn Garmeh hittar du den här persiska oasen. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

2. Howzak House, Esfahan

Välkomnande vandrarhem

Ett besök vid vandrarhemmet Howzak House i Esfahan känns mer som att komma hem. Här bjuder ägarna, musikern och ingenjören Babak och arkitekten Nassim, in till ett hjärtligt hem där traditionellt hantverk varvas med stilren arkitektur. Följ med på vandringsturer för att lära dig mer om just stadens hantverk, introduceras till den persiska musikkulturen eller boka in en cykeltur bland trädgårdar och publika parker. Inte långt bort ligger stadens Unescolistade Moskée Masjed-e Jame.

Att komma till vandrarhemmet i Esfahan ska kännas som att komma hem. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

Ingenjören Babak och arkitekten Nassim driver Howzak House. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

3. Manouchehri House, Kashan

Textilpalatset

I Irans före detta centrum för textilkonst Kashan ligger Manouchehri – ett boutiquehotell i en vacker 1800-talsbyggnad där man möts av antika möbler, färgade glasfönster och gallerier med konst och textiler. Här hålls även workshops i vävningskonst för att hålla gamla traditioner vid liv. Njut av mat från egen gård, kaffe i det lilla caféet och stora öppna ytor i den ståtliga palatsliknande byggnaden med 20 gästrum och sviter.

I vad som en gång varit Irans mekka för textilkonst, Kashan. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

Den palatsliknande hotellbyggnaden är från 1800-talet. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

4. Laft 17, Qeshm Island

I persiska viken

På Laft 17 blandas persisk design med marockansk inredning, svartvitmönstrade kakelplattor pryder golven och växter på innergården får hotellet att kännas som en avkopplande oas. Det var efter 10 år i Teheran som vännerna Ali Samin och Hesam Roshan bestämde sig för att testa något nytt och började leta efter historiska byggnader att sätta händerna i. När de kom till Qeshm Island behövde de inte längre leta. Utforska den största ön i persiska viken med rikt djuriv, Unesco-listade geologiska platser och portugisiskt arv. Den närliggande staden Laft är känd för sina många vindtorn liksom slingrande vackra gator.

Persiskt blandas med marockanskt på den persiska vikens största ö Qeshm. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.

5. Darb-E-Shazdeh, Shiraz

Speglar & konst

I staden Shiraz historiska center ligger Darb-E-Shazdeh – ett boutiquehotell vars orginaldetaljer varsamt bevarats då man renoverade byggnaden 1880. Mest framträdande är spegelrummet – med traditionella speglar som täcker de gröna väggarna och vackert speglar ljuset från de färgade fönstren. Addera platsbeställa möbler och tavlor från lokala hantverkare, moderna detaljer som möter antik inredning liksom hemgjord marmelader, sylt och yoghurt till frukost. Ett stenkast bort ligger populära marknaden Vakil Bazaar för den som vill köpa med sig hantverk hem.

Med antika originaldetaljer och platsbeställda möbler från lokala hantverkare. Foto: Hamed Farhangi / © 2021 Thomas Wegmann.