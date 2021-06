10 ridresor i Europa – semester på hästryggen

En semester till häst är lika mycket ett fartfyllt äventyr som en rogivande naturupplevelse. Vi har samlat 10 ridresor där du upplever Europas vackraste platser från hästryggen!

Tips på ridresor – från norska Lofoten till lavendelfälten i Provence. Foto: Hov gård.

1. Fårgårdar & isberg

Grönland

När vikingen Erik Röde upptäckte Grönland år 982 var det till Qassiarsuk han först ankom. "Grönt land", utbrast Erik och gav den enorma ön det namn vi än idag använder. För här, på öns södra del, är det just frodigt. Här böljar bergen likt sammet ner mot Eriksfjorden, och här syns havsörnen hovra över fårhagarna. Tillsammans med Grönlandsresor kan du uppleva landskapet från ryggen av en islandshäst. Ridturen utgår från den lilla byn Qassiarsuk, för att under sex dagar ta dig mellan grönländska fårgårdar där du bjuds på middag och sängplats. En av övernattningarna sker i fårfarmarbyn Tasiusaq som ligger med utsikt över Sermilikfjorden med sina turkosa isberg. Turen avslutas med grönländsk barbecue. Antagligen Europas mest äventyrliga ridresa!

Ridpaket: 8 dagar på Grönland.

Antal dagar: 6 riddagar, 7 nätter.

Nivå: Ridvana krävs, men du behöver ej vara proffs.

Upptäck Grönland från ryggen av en islandshäst. Foto: Gettyimages.

Ridturen börjar i den grönländska byn Qassiarsuk. Foto: Sofia Zetterqvist.

2. Pilgrimsleden till häst

Spanien är utan tvekan hästarnas rike med sin långa historia inom hästturism och sina över 40 markerade ridleder (turismoecuestre.org). Med Pyrenéerna som fond ligger stallet Pirineo Ecuestre som ordnar en rad olika ridturer. Bland annat kan du följa med på en fem dagars ridtur längs pilgrimsleden Camino de Santiago

– en riktig klassiker bland vandrare men som även går att uppleva till häst. Ridningen börjar vid staden Jaca, som på 1000-talet agerat huvudstad i kungariket Aragonien, och passerar flera gamla kloster, bergsbyar och vidunderliga utsikter. Totalt rider du fem etapper av pilgrimsleden. Den som inte får nog kan välja att boka hela pilgrimsleden med ridresearrangören Hippo Tours – en rutt som tar ungefär en månad!

Ridpaket: El Camino de Santiago a Caballo.

Antal dagar: 5 dagar, 5 nätter.

Nivå: Medel.

Rid mellan kloster och kyrkor. Här kyrkan Santa Maria i den lilla byn Santa Cruz de la Seros. Foto: Gettyimages.

3. Tvärs genom Wales

Storbritannien

Rid tvärs över hela Wales på den söta inhemska hästrasen Welsh cobs! Stanna vid pubar för lunch och sov över i lantliga boenden, så kallade country inns, längsmed vägen. En av nätterna sover du i Caer Beris Manor Hotel, ett traditionellt hotell med anor från 1500-talet. Turen med Trans Wales Trails börjar i den trolska Black Forest för att fortsätta ut över hedmarker, genom pinjeskog, upp i berg och genom frustande floder. På den sista riddagen tornar kusten slutligen upp sig, efter hela 48 kilometer till häst den dagen, och ridmaratonet avslutas med en galopp i strandbrynet. Lägg till några dagar så hinner du med ett besök i staden Hay-on-Wye – även kallad the town of books – en by där det finns 1 800 invånare, och 30 bokhandlare.

Ridpaket: Trans Wales Trail.

Antal dagar: 5 riddagar, 6 nätter.

Nivå: Utmanande, kräver riderfarenhet.

Ridmaraton i Wales – från Black Forest till strandgalopp. Foto: Trans Wales Trails.

Sov över i lantliga country inns längs med vägen. Foto: Trans Wales Trails.

4. Sommarstuga på hjul

Irland

Packa in familj och kompisar i en färgglad trävagn och rulla fram över gröna kullar till ljudet av hovklapper. Passera irländska byar och övernatta längs vägen – i vagnen. Clissmann Horse Caravans har tillverkat trävagnar med inspiration från resandefolket sedan 1969. Vagnarna är utrustade med kök, matplats och soffor som blir till sängar om kvällen. Gardinerna är storblommiga och soffkuddarna färgglada – en sommarstuga på hjul, helt enkelt! Tillsammans med vagnen hyr du en irländsk tinkerhäst med lockigt hovskägg och rosa mule. Hästarna är så vältränade att ingen hästvana krävs för att kunna köra vagnen själv, och personal tar hand om dig och hästen vid ankomst och avgång. Kombinera turen med vandring i nationalparken Wicklow – platsen där Holly mötte sin Gerry i filmen P.S. I Love You – kanske i sällskap med någon av gårdens åsnor?

Ridpaket: Horse Caravan Explorer.

Antal dagar: 2,5 dagar i vagnen, 3 nätter.

Nivå: Från nybörjare till erfaren.

Rulla fram över irländska kullar med trävagn inspirerad av resandefolket. Foto: Sofia Zetterqvist.

Hästvagnen fungerar som en sommarstuga med kök och sängplatser. Foto: Sofia Zetterqvist.

5. Italiensk bondromantik

Italien

I en bergsby i den italienska regionen Emilia Romagna ligger Oak Wood Ranch – ett agriturismo i westernstil som drivs av det svenska paret Helena och Johan med familj och där hästarna består av de amerikanska raserna quarter och paint. Här sover du i ett antikt stenhus och gör ridturer i landskapet över dagen. I den längre turen ingår även en övernattningsritt till granngården Mulino di Bonzeto. Regionen är dessutom världskänd för sin parmesanost, lufttorkade skinka och balsamico – i paketet ingår både besök hos en parmesantillverkare och balsamicoprovning.

Varje kväll hos Oak Wood Ranch börjar med en aperitivo. Maten som serveras är hemlagad och traditionell, vinerna hämtas från närområdet, grönsaker odlas i trädgården och frukostäggen kommer från gårdens egna höns. Italiensk bondromantik när den är som bäst.

Ridpaket: Ridresa 8 dagar.

Antal dagar: 6 riddagar, 7 nätter.

Nivå: Från nybörjare till erfaren.

Till häst i den italienska regionen Emilia Romagna. Foto: Mira Nyberg.

Det bästa av två världar: ridning och italienska delikatesser. Foto: Gettyimages.

6. De vackra hästarna

Det turkiska världsarvet Kappadokien, med sina spretiga bergskonstellationer, lockar besökare från hela världen. En vanlig turistattraktion är att uppleva området från ovan i en luftballong, men varför inte göra det från hästryggen istället? Kappadokien är fornpersiska och betyder "landet med de vackra hästarna". Landskapet ruvar på många historier, och platsen finns omnämnd så tidigt som på 500-talet f Kr. På arabiska fullblod från Kapadokya Ranch rider du förbi stenformationer som varvas med frodiga dalar och stäppliknande natur med gröna vinodlingar. En återkommande syn är de sandfärgade byarna som klättrar på klippväggarna, och under ridturen besöker du städerna Urgup, Mustafapaşa, Ayvali, Uçhisar och Ortahisar. Blir du ändå sugen på den där luftballongsturen går det förstås att boka till extra, förslagsvis ihop med bad och massage för ömma ridmuskler på ett klassiskt turkiskt hamam.

Ridpaket: Comfort Ride in Cappadocia.

Antal dagar: 5,5 riddagar.

Nivå: Självgående ryttare.

Kappadokien betyder "landet med de vackra hästarna" på fornpersiska. Foto: Gettyimages.

7. Lavendelritt & strandgalopp

Det sägs att doftminnet är människans starkaste minne. En ridresa genom Provence, när lavendelfälten står i full blom mitt i sommaren, är med andra ord en resa du sent kommer att glömma. Rid genom vita kalkstensformationer i Luberon, förbi lavendelns huvudstad Sault och över parfymerade violetta ängar i mängder. Under ridturen besöker du en parfymfabrik, picknickar i pinjeträdens skugga, och varje kväll checkar du in med hästen på olika charmiga franska hotell där det bjuds på mat och viner från området. Missar du lavendelsäsongen väntar floddeltat Camargue med sandbankar, rosa flamingor och salta laguner. Följ med Cap Rando på en strandgalopp i vattenbrynet – något som borde stå på alla ridfantasters bucketlist!

Ridpaket: The Lavender Ride.

Antal dagar: 5 riddagar, 6 nätter.

Nivå: Hantera alla gångarter.

eller

Ridpaket: Luberon to Camargue, Mediterranean Ride.

Antal dagar: 5 riddagar, 6 nätter.

Nivå: Hantera alla gångarter.

En hästälskares dröm: strandgalopp i Camargue. Foto: Gettyimages.

Bergsbyn Aurel med Mont Ventoux i bakgrunden har inspirerat många konstnärer. Foto: Gettyimages.

8. Längs den vilda kusten

Portugal

Galoppera över ängar och under eukalyptusträd intill det djupblå, öppna havet. Hästgården Herdade do Pessegueiro ligger inbäddad av vinrankor och kullar som aldrig vill ta slut i regionen Alentejo – Portugals vilda kustremsa som gör sig utmärkt för ridäventyr! Här rider du på lusitanos, en portugisisk hästras som är både trygg och pigg. Du passerar fiskebyar, korsar floder och rider upp på klippavsatser. Frukost och middag äts varje dag med utsikt över ön Pessegueiro och Atlantens fräsande vågor. Lunchen intas under korkekarna – ofta med chans till ett atlantiskt lunchdopp.

Ridpaket: Atlantic Trail.

Antal dagar: 5 riddagar, 6 nätter.

Nivå: Erfarna ryttare.

Galoppera på lusitanohästar längs med dramatiska Alentejokusten. Foto: Johan Marklund.

9. Ridklassiker för alla

Island

Alla kan rida en islandshäst, sägs det. Och visst är det så! Få hästraser är så små men samtidigt robusta och starka. Dessutom har islandshästen två gångarter utöver skritt, trav och galopp som gör det extra bekvämt att fara fram över marken i full fart. På Island finns en hel uppsjö av turer att välja mellan, från den klassiska "gyllene cirkeln" till mer äventyrliga turer där du får vara med och valla får eller hästar. Turen Southern Comfort hos arrangören Eldhestar kombinerar ridning i det rykande vulkanlandskapet Reykjadalur med bekvämt boende på Hotell Eldhestar. Rid på dagen och njut av trerätters middag och bad i en heitur pottur till kvällen. Det går även att kombinera ridningen med andra aktiviteter som cykling eller forsränning – praktiskt för dig som reser med andra, mindre ridintresserade.

Ridpaket: Southern Comfort.

Antal dagar: 5 dagar, 4 riddagar.

Nivå: Alla med god fysik.

Sitt av rakt ner i en av Islands varma källor. Foto: Eldhestar.

Genom rök och lava i vulkandalen Reykjadalur. Foto: Gettyimages.

10. Viking vid Lofoten

Norge

Lofoten står högt upp på många svenskars bucketlist! Varför inte uppleva den norska övärlden till häst? Hov gård har islandshästar som tar dig längsmed Lofotens stränder, upp på fjäll och utefter uråldriga vikingavägar. Upplev midnattssolen under maj, juni och juli, eviga solnedgångar i augusti – eller satsa på norrskenet i september och oktober. Varje dag serveras tvårätters­middag på restaurang Låven, och övernattning sker på Lofoten Links Lodge med utsikt över havet. Tack vare det nordliga läget och den rena havsluften är det här en av de bästa platserna att uppleva norrsken på – hotellet har till och med en egen app som säger till när det är dags. Glöm inte att boka in dig på bastutunnan till kvällen – på stranden med utsikt över havet.

Ridpaket: Flerdagars ridtur i storslagen Lofotennatur.

Antal dagar: 5 nätter, 4,5 riddagar.

Nivå: Ridvana krävs.

Upplev bucketlist-drömmen Lofoten från en islandshästrygg. Foto: Hov gård.

Fånga midnattssolen – eller tajma norrskenet. Foto: Hov gård.