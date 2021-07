Fårö – 22 saker att göra under en roadtrip

Rauksafari, sanddyner, franska galettes och filmhistoria. Fårö är ön med bara 500 fasta invånare som lockar besökare från hela världen. Vi delar våra bästa tips till Gotlands kronjuvel!

Karg, vild och vacker. Vi ger dig 22 tips på saker att göra på Fårö. Foto: Gettyimages & Sofia Zetterqvist.

1. Bergmancenter

Filmiska Fårö

Att Ingmar Bergman bodde på Fårö har nog knappast undgått någon svensk. Landskapet och Fåröborna inspirerade filmskaparen i över 40 år. Efter bortgången 2007 har ett Bergmancenter upprättats i hans ära. Här kan du lära dig mer om Bergman men även om film överlag. I Bergmancenter finns utställningar, ett bibliotek, en biograf och en skaparverkstad för de yngre. I Kafé TÖRST dricker du specialkaffe och specialte och vill du botanisera riktigt mycket i filmens förunderliga värld så gör du bäst i att besöka ön under Bergmanveckan som pågår en vecka varje sommar.

Försvinn iväg in i filmens värld på Bergmancenter. Foto: Bergmancenter.

2. Fårö Museum

4000 år av lokalhistoria

I samma byggnad som Bergmancenter ligger Fårö Muesum. Ett litet museum om en liten ö med mycket historia. I den permanenta utställningen "Fårö – en tidsresa" visas öns historia med början för 4000 år sedan, och i miniutställningen "Fåröfärjor" finns en modell av den första Fåröfärjan som seglade (ja, bokstavligt talat) över sundet.

3. Södra udden

Engelska sjömän & Bergmans biograf

Istället för att köra rakt fram när du kör av Fåröfärjan, sväng höger och ta en sväng runt öns mindre turistiga södra udde. Här passerar du vackra promenadområden kring Dämbaträsk och udden som går ut i havet, naturreservatet Ryssnäs. I Ryssnäs finns bland annat den Engelska kyrkogården där brittiska sjömän med kolera begravdes under Krimkriget på 1850-talet. I Dämba kör du förbi husen där Ingmar Bergman bodde. Husen är återställda med originalmöbler men går tyvärr varken att besöka eller se från vägen, däremot passerar du Bergmans biograf Kinematografen i Dämba.

Skrivarstugan i Hammars som Ingmar Bergmans satt och skrev i. Foto: Boberger / Wikimedia commons.

4. Kutens bensin & Crêperi Tati

Nostalgitripp & franska galettes

En roadtrip runt Fårö är knappt värt namnet utan åtminstone ett titt-stopp vid den nedlagda bensinmacken Kutens bensin. Här samsas bilvrak, med kylskåp, rostiga bensinpumpar och neonskyltar på sniskan. Det är 1950-tal och det är rock n' roll. Den hungriga följer doften av crêpes och galettes och slår sig ned i trädgården till Crêperi Tati med en svalkande cider och jukeboxen på i bakgrunden. Under högsäsong ordnas även konserter i trädgården.

Kutens Bensin är värt ett stopp även om du inte ska äta någonting. Foto: Sofia Zetterqvist.

Ett tips är "Sommarnattens leende" som ger dig den traditionella gotländska saffranspannkakan i crêpes-format. Foto: Sofia Zetterqvist.

5. Elsies café

Rosa kitschdröm

I andra änden av Kutens Bensin ligger ett av få ställen som faktiskt är öppet året runt på Fårö, Elsies café. En rosa kitschdröm som tar dig med hem till mormors vardagsrum! Här samsas porslinsstatyer och guldramar med doften av vedugnsbakat bröd, nygräddade våfflor och söta bakelser. Utsikten över havet precis utanför gör det inte precis mindre spektakulärt. Ett besök en regnig höstdag när den öppna spisen sprakar i hörnet rekommenderas särskilt!

Lika mysigt på sommaren som en ruskig höstdag. Foto: Sofia Zetterqvist.

6. Bistro Albatross

Franskt-svenskt

För den som vill äta lite flottare finns den fransk-svenska bistron Albatross – även den bredvid Kutens Bensin. Här serveras fiskspecialiteter, svensk-fransk husmanskost och franska viner med stort utbud av naturviner. Bord kan bokas i förväg och ett tips är att tajma in solens nedgång över Alnäsaviken precis intill!

Tre heta Fårö-tips samlade på ett ställe! Foto: Karin Wimark.

7. Slow train bed & breakfast

Bergmansvit & Bob Dylan-rum

I en 1800-talsgård vid Kutens bensin kan du sova över i vandrarhemmet Slow Train – bara 150 meter från havet. Här finns vanliga rum men även stugor och segelbodar vid vattnet. Vill du bo extra spektakulärt bokar du in dig i Bob Dylan-sviten inspirerad av rum 2011 på legendariska Chelsea Hotel – och har du tur lyckas du knipa en plats i den otroligt populära Bergmansviten. Frukost serveras på Elsies café.

8. Stora Gåsemora

Gotländsk gårdsmiljö

En gotländsk gård med anor från 1700-talet! Stora Gåsemora har flera olika boendealternativ, allt ifrån vanliga standardrum med utsikt över havet, till stuga på stranden med självhushåll – eller i självaste väderkvarnen! Gårdskrogen serverar närproducerat och ekologiskt och är du musiksugen så ser du till att pricka in musikevenemanget Sommarkväll på Gåsemora som lockat artister som Veronica Maggio, Lars Winnerbäck och First Aid Kit.

9. Fårö islandshästar

Tölt över kalkstenen

Galoppera på mjuka skogsstigar och rid i havsbrynet på Fårös vackra sandstränder! Den trygga och lilla, men ack så starka, islandshästen tar även nybörjaren i tryggt förvar över marken. Ett ypperligt sätt att komma den karga Fårö-naturen riktigt nära! Fårö islandshäster ordnar turer på allt från två timmar till tre dagar med övernattning på Stora Gåsemora varifrån ridturerna också utgår.

Upptäck Fårös natur från hästryggen! Foto: Fårö islandshästar.

10. Gamle Hamn

Lugna laguner

Ett vackert naturreservat på väg mot Digerhuvud raukområde precis efter Fårö kyrka. Här hittar du bland annat den kända rauken "Kaffepannan", gamla vikingagravar och resterna av kyrkan S:t Olov och den medeltida hamnen som en gång legat här. Idag är området vattenfyllt vilket skapar stillsamma laguner omgivna av frodig växtlighet. För ett tiotal år sedan rymde platsen en unik skoutställning där borttappade skor samlats ihop i olika konstellationer, utställningen är i princip bortblåst idag men bli inte förvånad om du hittar en skosula eller två mellan kalkstenarna…

Den kända rauken "Kaffepannan" eller "Hunden" som vissa kallar den. Foto: Gettyimages.

11. Ebbes

Skinnprodukter i alla former

För den som drömmer om ett äkta gotländskt lammskinn är Ebbes the place to go. Här hittar du lammskinn från Fårös gårdar med både korta och långa lockar. Här finns även skinnjackor, skinnhandskar, ja de flesta skinnprodukter. En uppskattad nyhet för i år är deras andrahandsförsäljning. Värt att veta är att alla får kallas för lamm på Gotland. Ett gotländskt lammskinn är med andra ord samma sak som ett fårskinn på fastlandet. Rörigt men också ganska gulligt.

12. Sylvis döttrar

Nygräddat och hembakat

Enligt vissa ett av Sveriges bästa bullbagerier, dessutom uppmärksammat i White Guide. Hos Sylvis döttrar säljs under högsäsong 4000 bullar om dagen. Du kommer med andra ord inte vara ensam, men väl värt för den som orkar köa. Avnjut en frallfrukost på uteserveringen, ta en lokalrostad kaffe i baren eller köp med dig bullar till stranden. Fårölimpan är en obligatorisk klassiker

13. Lauters café, mat och deli

Gårdskafé och grillkvällar

På väg ut mot Digerhuvuds raukområde passerar du Lauters café, mat och deli. Här kan du fika hembakat och äta gårdsrökta räkor och lax inne i kalkstensladan. Under sommaren ordnas grillkvällar och på fredagar är det dags för musikquiz!

Gårdsrökta räkor i gotländsk gårdsmiljö. Foto: Lauters café, mat & deli.

14. Langhammars raukfält

Rauksafari

En rauk, för den som inte känner till begreppet, är hårda stenpelare som står isolerat utplacerade oftast på stränder. Raukarna på just Gotland och Fårö sägs vara en kvarleva av de korallrev som bildades för ungefär 400 miljoner år sedan i ett tropiskt hav. Den hårda stenen är vad som blivit kvar efter att havet i åratal skrapat bort de mjukare delarna. I Langhammars är raukarna höga, mellan 8 och 10 meter, och den första rauken som möter dig är även den kändaste: Langhammarsgubben.

Fårö är som gjort för att åka på rauksafari. Foto: Gettyimages.

15. Helgumannens fiskeläge

Fotogeniska fiskestugor

Om du någon gång sett ett fotografi från Fårö så har det med största sannolikhet föreställt Helgumannens fiskeläge. De fotogeniska små fiskestugorna ligger dramatiskt utplacerade på den vassa klapperstensstranden. Vindpinade och söta med vita spetsgardiner i fönstren för den som går riktigt nära. Stugorna ägs privat men går att kika på från utsidan. Och glöm inte det där obligatoriska Fårö-fotografiet!

Välfotograferade fiskebodar vid Helgumannens fiskeläge på Fårö. Foto: Gettyimages.

16. Digerhuvud raukområde

Picknickvänliga raukar

Digerhuvud naturreservat är Sveriges största raukområde – och det mest picknickvänliga! Här kan du hitta urgröpningar uppe i raukarna som skyddar mot vinden som ständigt viner. Perfekt för en picknick eller rauk-nap! Ett tips är även att strosa vid strandkanten och leta spektakulära fossiler eller oväntade saker som flutit i land.

Den gotländska färgskalan. Foto: Sofia Zetterqvist.

17. Fårögårdens restaurang & vandrarhem

Medelhavsoas vid havet

Vid det vitkalkade stallet på Fårögården serveras gotländsk medelhavsmat till frukost, lunch och middag. Kaffet är gårdsrostat och gelaton hemlagad. Vill du bo över finns vandrarhem inhyst i en gammal skola från 1850 – med möjlighet till både kvällsdopp och morgondopp! Följ med på besök hos öns odlare, boka in dig på naturvinprovning med gotländska ostar, cykelsafari på hemliga vägar eller kanske utmana ditt sällskap i bouleturnering på gårdsplanen?

18. Norsholmen

Fågelskyddsområde med skeppsvrak

Via en gångstig når du halvön som en gång i tiden varit en egen ö men idag agerar godispåse för fågelskådare! Åtminstone för fågelskådaren som vill se många fåglar på samma gång – Norsholmen är nämligen den traditionella rastplatsen när sjöfåglarna är på väg till sina arktiska vinterpalats på våren. Mellan 15 mars och 15 juli är stora delar avstängda just på grund av fågelskyddsområde, men om du besöker halvön utanför denna period kan du bege dig till den nordligaste spetsen – även Fårös nordspets – för att spana på skeppsvrak! Här ser du resterna av ett tyskt fartyg som förliste i en höststorm 1969.

Det tyska skeppsvraket längst ute på Norsholmen. Foto: Gotogo / Wikimedia commons.

19. Sudersand

Sveriges vackraste strand?

En av Sveriges absolut vackraste sandstränder hittar du på den nordostliga delen av Fårö. Sanden är i bakpulver-kaliber vad gäller finkornighet, och strandremsan lång och vid. Den som vill fly vinden helt och hållet placerar sig i en av de många sandgroparna som kantar strandkanten. I Sudersand finns camping, hotell och den surfinspirerade restaurangen Sudersannas grill & bar som för tankarna till karibiskt strandhäng. En strandoas att spendera många timmar – eller dagar – vid.

Sudersand valdes till världens näst vackraste strand i en läsaromröstning i Dagens Nyheter 2007. Foto: Karin Wimark.

Karibiskt strandhäng i Sverige. Foto: Karin Wimark.

20. Sudersandsbiografen

Idyllisk ladugårdsbio

Sedan år 1953 har biografen i Sudersand visat film i den gamla höladan. Den faluröda ladugården ligger idylliskt omhuldad av en grön trädgård. Biografen är öppen under sommaren och visar film flera dagar i veckan, en blandning av filmer för vuxna och barn. Under Bergmanveckan agerar Sudersandsbiografen visningsplats och här har många kändisar deltagit i filmsamtal och introducerat visningar under årens lopp.

Sveriges sötaste biograf? Foto: Sudersandsbiografen.

21. Ullahaus naturreservat

Unikt sandlandskap

Ett landskap av stora sanddyner som formats av vinden i över 200 år. I början av 1900-talet började man plantera träd för att hejda sandflykten och idag är stora delar av sanddynerna bevuxna av tallar. Landskapet är unikt eftersom det till skillnad från övriga Gotland och Fårö inte innehåller kalk, här råder dessutom ett torrt mikroklimat vilket gör att du kan hitta ovanliga växter och djur. Den som tittar noga kan till exempel se myrlejon i sanden!

Vandra över böljande sanddyner. Foto: Karl Brodowsky / Wikimedia commons.

22. Norsta Auren & Fårö fyr

Skönsjungande sandstrand

Längst bort på Fårö breder en lång strandremsa ut sig, det är Norsta Auren. Till skillnad från de allra flesta stränder är stranden här konvex, den buktar utåt, vilket innebär friska havsvindar från öppet hav som gör stranden vild och vacker. Sanden på Norsta Auren är extra känd för sin skönsång! När du går barfota i den sjunger det om fötterna. Ett ljuvligt badställe för den som gärna slipper camping och servering, och som är beredd att promenera på en skogsstig för att ta sig ut. Parkera vid Fårö fyr och följ stigen till vänster längs med stranden i skogen. Missa inte heller den kalkvita Fårö fyr!