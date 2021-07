Cocktails på hög nivå – 10 takbarer i Stockholm

Lummiga oaser ovanför takåsarna lockar – fler och fler takbarer dyker upp i Stockholm. Ett ypperligt sätt att fly stimmiga gator på utan att behöva lämna stadskärnan! Vi har samlat några av våra takbar-favoriter varav två sprillans nya.

Vi listar några av våra favoriter bland Stockholms takbarer! Foto: Jan Malmström/The Winery Hotel, Bank Hotel, Renee-Kemps/Blique by Nobis.

1. Takpark by Urban Deli

Naturlig biotop i city

Nio våningar upp på Sveavägen 44 hittar du Urban Delis takpark. En trägång tar dig runt på taket mellan frodiga oaser och färgglada solstolar. Själva parken är skapad som en naturlig biotop med skalbaggar och fjärilar vilket gör att växterna i princip sköter sig själva. Lättare mat serveras under dagen, och mellan torsdag och lördag förvandlar dj:s takparken till skönt barhäng! Den inglasade paviljongen skyddar vid dåligt väder. En nyhet är den coronaanpassade serveringen som innebär att du med hjälp av en QR-kod beställer och serveras direkt till din soltol – istället för barköer kan du njuta fullt ut av Stockholm i 360 grader.

Drinkar bland fjärilar och taktåliga växter. Foto: Urban Orzolek / Urban Deli.

Beställ mat och dryck direkt från din solstol. Foto: Urban Orzolek / Urban Deli.

2. Sjöstaden Skybar

Stockholms högsta utomhusbar

En av sommarens nyheter på takbarsfronten i Stockholm är Sjöstaden Skybar! Högst upp i Stockholms sprillans nya skyskrapa Sthlm 01 kliver du in i en aw-oas 102 meter över marken. Utsikten är en av de största orsakerna till att åka hit, Årstaviken och Stockholm breder ut sig som en miniatyrvärld. Här erbjuds lunch och middag som utgår från kolgrillen och rökeriet, och ett allmänt skönt barhäng utomhus på terrassen.

Sjöstaden Skybar har både en inglasad del och en terrass under bar himmel. Foto: Anja Callius / Sjöstaden Skybar.

3. Sthlm under stjärnorna + TAK

Två barer på samma tak

Mitt i centrala Stockholm ligger två av stadens skönaste takbarer på en gemensam terrass på Brunkebergstorg. SUS – Stockholm under stjärnorna är lekfullt, färgstarkt och kommer ständigt med nya inslag som bjuder in till aktivitet. Kom för fotbolls-EM, rullskridskoevent, DJ-kvällar eller en svalkande drink under stjärnklar (?) himmel. Intill ligger TAK – där modern gastronomi alá Norden möter Japan bjuder in till brunch, lunch och middagar, inredningen går i svala och sofistikerade trätoner. Givetvis visas större, livesändningar så som fotbolls-EM även här.

En gångbro tar dig mellan de två takbarerna TAK och Stockholm under stjärnorna. Foto: Cimon Nikolas / SUS.

Frida Ronge är stjärnkocken bakom TAK:s svensk-asiatiska meny. Foto: Helen Pe / Visit Sthlm.

4. Winery Rooftop Terrace

Med egna hantverksviner

En av Stockholms läckraste takbarer ligger faktiskt inte i Stockholm, utan i Solna. Ändå vill vi inte gärna utesluta Winery Roodtop Terrace. Kliv in i lobbyn på The Winery Hotel och möts av stora, silverglänsande tankar i hotellets alldeles egna vineri. Här tillverkas nämligen egna hantverksviner på druvor från egen gård i Toscana. Boka in en guidad tur i vineriet och bege dig sedan till taket där en uppvärmd pool kantas av slingrande vinrankor och vyer över Brunnsviken och Hagaparken. Italienska delikatesser håller magen i schack. Missa inte husets egna krispiga rosé och håll utkik efter återkommande musik/vin-quiz-kvällar.

Takterrasen på Winery Hotel har öppet under sommarhalvåret och är en trevlig utflykt för alla vinälskare.

Väl värt en resa även för den som inte bor i Solna. Foto: Jan Malmström / The Winery Hotel.

Drick hotellets egna viner från Toscana vid poolkanten. Foto: Jan Malmström / The Winery Hotel.

5. Teaterbaren på Taket, Kulturhuset Stadsteatern

Kulturoas vid plattan

Stockholms kulturhus består av fem våningar som osar av kreativitet. Passa på att ladda inspirations-batterierna på väg upp mot husets högsta våning, taket. I den nyöppnade Teaterbaren på Taket kan du sedan slå dig ned bland växtligheten och njuta av att se det stimmiga schakrutiga Sergelstorg långt där nedanför. Teaterbaren serverar lunch och middag – från smörgåstårta och kall rosé till somriga bowls och hantverksöl. Flera kvällar ordnas konserter och dagtid kan barn och unga vara med och plantera i takets växthus eller delta i konstverkstan uppe på taket.

Med ingång bland annat från Sergels torg ligger den numera ikoniska byggnaden Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Gettyimages.

Plantor, hantverksöl och konserter. Vad mer kan man begära av en takbar? Foto: Jonas Esteban Isfält / Kulturhuset Stadsteatern.

6. Arc Rooftop, Blique by Nobis

För storstadskänsla

En undangömd favorit i den bubblande stadsdelen Hagastan är takbaren Arc på Blique by Nobis. Här är trendigt, minimalistiskt och avslappnat. Utsikten över Stockholms takåsar är svår att motstå och smårätterna i restaurangen för tankarna till Asien. Soffgrupper och gungor bjuder in på häng på utomhusterrassen som ligger på två våningar. Framåt kvällen, då mörkret faller vandrar tankarna iväg till Berlin eller New York. Eller varför inte Japan? Här finns nämligen en fin lista på Sake – det traditionella risvinet från Japan.

Berlin eller New York? Nej, Hagastan i Stockholm. Foto: Renee-Kemps / Blique by Nobis.

Två våningsplan av avslappnat häng med utsikt! Foto: Beatrice Graalheim & Renee-Kemps / Blique by Nobis.

7. Ljunggrens terrass

Färgglad hemlis

Om du går in i Brunogallerian på Södermalm och tar trapporna i mitten så hittar du takterrassen som tillhör Restaurang Ljunggren. En takterrass som inte ens nämns på deras egen hemsida, men som bjuder på en ljuvlig oas mitt i det stimmiga Slussen. Söta neonskyltar och flamingos samsas med färgglada kuddar och gröna växter. Är du hungrig är det restaurangens högklassiga sushi du beställer in, men även baren levererar och omnämns ofta som en av Stockholms bästa cocktailbarer. Inte sällan förvandlar dj:s terrassen till ett gungande mingel!

8. Tetto

Capri möter New York

Senast på tapeten är Sturplansgruppens nya takbar Tetto som ligger 12 våningar upp från entrén vid Malmskillnadsgatan. Takbaren sägs ha tagit inspiration från Capri och New York, och namnet kommer från italienskan där tetto betyder just tak. Tänk dig lättare tilltug, DJ:s som spelar alla dagar i veckan och säsongsbaserade cocktails serverade i en lummig miljö. Den som blir hungrig kan kika in vägg i vägg på den populära italienska restaurangen Spesso.

Senaste nytt i Stockholms innerstad – med inspiration från Capri och New York. Foto: renderad bild / Stureplansgruppen.

9. Le Hibou, Bank hotel

Franskinspirerat på bank

I ett gammalt bankpalats på Arsenalsgatan ligger femstjärniga Bank Hotel där moderna bekvämligheter möter välbevarad elegans. I lobbyn möts du av schackrutigt marmorgolv med pampiga heltäckningsmattor, mahognyträ och färgstarka tavlor. Ta hissen upp till den franskinspirerade cocktailbaren och takterrassen Le Hibou som för tankarna till Paris och bjuder på fantastiskt vy över Nybroviken och Strandvägen.

Det gamla bankpalatset bjuder på Sydeuropeiskt terrasshäng. Foto: Bank Hotel.

10. Rooftop Garden, Clarion Hotel Sign

Lummig spabar

Högst upp i Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget hittas spabaren Rooftop Garden bland gröna växter. En liten bar med storslagen utsikt över Stockholms takåsar. Inget spa-inträde krävs för att besöka själva baren, däremot behöver du betala om du vill doppa dig i poolen. Då får du å andra sidan inträde till spaavdelningen signerad Selma Spa och en av Stockholms absolut bästa poolutsikter!

Rooftop Garden bjuder på lummig flykt från storstadspulsen. Foto: Clarion Hotel Sign.