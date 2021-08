Därför är Kreta Europas bästa ö

Hållbara sandstränder, rimliga priser och vackert väder. När resesökmotorn Momondo granskade 70 europeiska öar utifrån 19 olika faktorer – blev vinnaren Kreta. Här är anledningarna som gör Kreta till Europas bästa ö!

Bra vandring och härlig snorkling – vi har listat anledningarna som gör Kreta till Europas bästa ö. Foto: Gettyimages.

1. Vädret

På Kreta skiner solen många dagar om året, och mellan juni och september är den genomsnittliga temperaturen 24 grader med bara 16 mm regn per månad. Under övriga delen av året är medeltemperaturen 15 grader med 58 mm regn per månad vilket gör att Kreta även hamnar på en 8:e plats över öarna i Europa som gör sig bäst under lågsäsong.

Lasithiplatån på Kreta under våren bjuder på behagliga temperaturer. Foto: Gettyimages.

2. Priserna

Vem gillar inte rimliga priser? På Kreta är prisnivån just det. Här bor du på hotell för 825 kronor per natt (i genomsnitt), äter en trerätters middag för två personer för 305 kronor och hyr bil för 365 kronor per dag. Vill du istället ha den absolut billigaste ön i Europa är det till den turkiska ön Alibey (Cunda) du ska bege dig.

Får det lov att vara en grekisk sallad som inte kostar skjortan? Foto: Gettyimages.

3. Stränderna

Varmt väder, få regniga dagar och hållbara sandstränder. Kreta toppar även listan om man ser till var du får den bästa strandsemestern. Förutom klimatet som gör det optimalt för långa dagar på stranden, så har Kreta flest hållbara sandstränder av dem alla.

Balos med sin lagun och vackra sandstrand. Foto: Gettyimages.

4. Barnvänligheten

Nöjesparker, sandstränder och strandhotell. På Kreta har man konstaterat att det finns absolut flest saker att göra för hela familjen. Här finns många möjligheter att bo direkt på stranden och flera vatten- och temaparker att besöka.

Snorkling på stranden Balos. Foto: Gettyimages.

5. Hållbarheten

Förutom många sandstränder så hade även Kreta högsta antalet sandstränder som certifierats med Blå Flagg. För att få en sådan certifiering måste stranden uppfylla en rad kriterier inom bland annat miljö, säkerhet och tillgänglighet. Kreta är även med i ett program där man åtar sig att använda ren energi.

6. Vandringen

Sist men inte minst är vandringen en anledning till att många väljer Kreta. Ön har inte flest vandringsleder av de som granskats, man hamnar på en elfte plats med sina 89 stycken – slår man däremot ihop det med väderlek och strandutbud blir ön svår att slå! Vill du ha just flest antalet vandringsleder är Teneriffa en ohotad vinnare med hela 503 stycken (siffran inkluderar vandringsleder, löpspår och utsiktsleder).

På väg in i Samariaravinen, en av Kretas populäraste vandringar. Foto: Gettyimages.