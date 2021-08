Redaktionens bästa roadtrips

Sätt på roadtriplistan, plocka fram gps:en och spänn fast säkerhetsbältet. Vi i redaktionen har samlat våra bästa roadtrips genom tiderna – från sardinska serpentinvägar till avlägsna avkrokar i Alaska. Nu kör vi!

Följ med på redaktionens personliga favoritroadtrips! Foto: Sofia Zetterqvist & Gettyimages & Karin Wimark

Fredrik Brändström, chefredaktör

Favoritroadtrip 1: Island runt

Island har gott om ödsliga och karga landskap, men samtidigt en stor variation, för här möter man allt från istäckta glaciärer till sprutande gejsrar, varma källor, brusande vattenfall och djupa fjordar. Att bila längs den så kallade Ringvägen som går i en cirkel runt ön är busenkelt eftersom det är omöjligt att köra fel, bara att fortsätta rakt fram. Däremot krävs en viss planering då det kan vara långt mellan byarna så se till att boka boende i förväg eller släng med ett tält i bakluckan för oförutsedda händelser. Minst en vecka behövs för att göra denna resa utan att stressa.

Läs vårt reportage: Island – magisk roadtrip landet runt

Ett av Fredriks bästa roadtrip-tips är att köra Island runt. Foto: Johan Marklund.

Favoritroadtrip 2: Sydvästra USA

Att bila genom USA är en bucket list-grej för många. Men en kust till kust-resa innebär också många timmar längs trista motorvägar kantade av snabbmatshak. Vill man plocka russinen från kakan så skulle jag rekommendera att satsa på sydvästra USA – här får man de där bildsköna landskapen som känns som hämtade ur en vilda västern-film. Naturen i delstater som Utah, Arizona och New Mexico är bland det vackraste som landet har att uppbringa. Jag bilade från Las Vegas till Albuequerque i New Mexico vilket är en resa jag aldrig glömmer. Oktober-november är en bra årstid att uppleva denna del av USA, då är klimatet lite svalare men ändå behagligt.

Tips: boken "Roadtrip - USA:s bästa bilresor" av Fredrik Brändström.

Retroskyltning på vägkrog utanför Kanab, Arizona. Foto: Johan Marklund.

Drömmer om: Namibia

Namibia har ett djurliv som slår det mesta och är dessutom Afrikas mest glesbefolkade land. Skulle vilja bila längs den karga Skelettkusten (bara namnet känns som hämtat ur en Tintin-bok!) i Namibia och vidare in bland ökenlandskapen och nationalparkerna. Gärna i en husbil så man kan slå läger där man önskar!

Fredrik drömmer om en roadtrip genom den namibiska öknen och Skelettkusten. Foto: Gettyimages.

Karin Wimark, redaktör

Favoritroadtrip 1: Västra Australien

En av mina absolut vackraste roadtrips gick längs västkusten i Australien. Vi hyrde en skåpbil med taktält, utgick från Perth – en av världens mest isolerade storstäder – och styrde söderut. Vetskapen att Australiens västkust är lika lång som sträckan Stockholm – Gibraltar triggade och veckorna fylldes med vingårdar och surfing i Margaret River, jättelika träd i Boranup, avskilda paradisstränder i Albany och strandrally i Esperance. Det bästa av allt? För det mesta hade vi både vägar och stränder för oss själva.

Läs vårt reportage: Roadtrip – Australiens vilda väst.

En av Karins favoritroadtrips hittills är den längs med Australiens västkust. Foto: Karin Wimark.

Favoritroadtrip 2: Sardinien

Att cruisa fram på slingrande kustvägar med musik på högsta volym, ljummen vind i håret och friheten att kunna ta sig vart än man vill är precis så drömlikt som det låter. Den italienska bilen Fiat500 Cabriolet var som klippt och skuren för rollen. Lika så den italienska ön Sardinien vars spektakulära östkust bjöd på böljande berg och pittoreska sandstränder, inlandet på lantgårdar och gastronomiska upplevelser och sydkusten vackra städer och avslappnade italienare.

Läs vårt reportage: Sydöstra Sardinien – en medelhavsdröm.

Öar är alltid praktiska för roadtrips – Sardinien är en av favoriterna. Foto: Karin Wimark.

Drömmer om: Vanlife

De senaste åren har begreppet vanlife – att bygga om en gammal skåpbil och ge sig ut på vägarna – bubblat upp i resekretsarna. Trend eller ej, jag skulle älska att ha hemmet med mig när jag reser, fast i ett smidigare och lite skitigare format än en klassisk, blank husbil. Roadtripen går gärna genom Europa eller i Sydamerika! Om jag ska drömma ännu högre är fordonet en motorcykel eller segelbåt.

Karin drömmer om att ha sitt hus med sig i bilen nästa gång. Foto: Gettyimages.

Per J Andersson, redaktör

Favoritroadtrip 1: Andalusien

Jag tycker inte om att köra bil långa sträcker på raka vägar genom monotona landskap. Därför är Andalusien för mig det perfekta landskapet för en omväxlande och spännande roadtrip. Jag utgår från Sevilla med sina kaklade barer i morisk stil och gator kantade av apelsinträd. Kör mot Ronda, tjuren Ferdinands hemstad, belägen på en dramatisk klippkant – och sedan upp i det område som kallas Zona Puebolos Blancos, området med de vita bergsbyarna. Slingrande vägar upp i berg och ner i dalar. Inte en tråkig sekund. Och byarna där jag tar lunchpaus, eftermiddagspaus och söker kvällsro är inte av denna värld, utan av en annan, lite skönare.

Jag kör mellan byarna Zahara de la Sierra och Villamartín och nationalparkerna Sierra de Grazalema och Sierra de las Nieves innan jag via i Jerez de la Frontera landar i Cadíz, den gamla muromgärdade feniciska staden belägen på en udde i Atlanten. Där spenderar jag ett par kvällar på en av de många bodegorna med ett glas vino fino (torr vit sherry) och en skål anjovisfyllda oliver innan jag återvänder till apelsinträdens Sevilla.

Läs vårt reporage: Roadtrip med husbil – på slingrande vägar i Andalusien.

Per längtar tillbaka till Andalusiens krokiga vägar. Foto: Tomasz Czajkowski / Stock Adobe.

Favoritroadtrip 2: Storbritannien

Egentligen den ultimata roadtripen. Små avstånd. En pub i varje by. Enkelt att göra sig förstådd för oss som vid sidan av modersmålet fullt ut bara behärskar engelska. Jag börjar förstås i London med alla sina teatrar och jazz-, pop- och rockkonserter, innan jag styr mot den gamla staden York långt upp i norr, där jag vandrar i gränderna och beundrar katedralen York Minster och roddarna på floden Ouse. Fortsätter upp till skotska Edinburgh med sitt slott innan jag via ikoniska sjön Loch Ness hamnar i regniga västkuststaden Oban, där jag värmer mig med en whisky från ett av stadens destillerier.

Vidare ner längs Englands västkust. Längsta stoppet blir i Lake District som påminner om svenska fjällen. Där vandrar jag i några dagar ut rastlösheten ur kroppen. Givetvis blir det ett stopp i tacky-kitschiga badorten Blackpool med spårvagnar och klassisk pir, en kopia av Eiffeltornet och alla blinkande och pipande spelhallar. Och däremellan otaliga stopp på många landsbygdspubar i hus i tudorstil och flera kvälls-pints med bärnstensfärgade bitters och svarta Guinness innan jag somnar som en prins på B&B:et på pubens övervåning.

Läs vårt reportage: Husbilssemester i Storbritannien: Från Wales till Lake District.

Vägarna i Lake District är smala och slingrande, som här framför Wray Castle. Foto: Pernilla Sjöholm.

Drömmer om: Grand Trunk Road

Min stora dröm är att köra Grand Trunk Road från Calcutta i östra Indien till Peshawar i Pakistan nära gränsen till det nyss fallna Afghanistan. En antik-klassisk väg med flertusenåriga anor som passerar några av jordens mäktigaste handelsplatser, religiösa centra och myllrande städer, som Patna, Varanasi (Benares), Allahabad, Delhi, Amritsar, Lahore och Islamabad. Tidningen National Geographic gjorde en gång den resan och skildrade den i ett typ 40-sidigt reportage med helt fantastiska bilder som etsat sig fast i mig för evigt. En dag ska jag åka på den vägen. Jag lovar!

Badshahimoskén i Pakistan är en av alla sevärdheter längs med Grand Trunk Road. Foto: Gettyimages.

Kim Appelbom, art director

Jag älskar att bila men har bara gjort en längre tur. Som 24-åring tog jag och min dåvarande pojkvän bilen ner till Torrevieja i sydöstra Spanien. Vi tog in på ställen längs vägen och det fanns alltid rum lediga. En mysig stad längs vägen var Heidelberg i Tyskland, dit skulle jag gärna åka igen!

Den vackert belägna staden Hedielberg i Tyskland får Kim att längta tillbaka. Foto: Gettyimages.

Sofia Zetterqvist, webbredaktör

Favoritroadtrip 1: Alaska

Det avlägsna och annorlunda lockar mig. Som ett övergivet igloo-hotell mitt ute i ingenstans (Igloo-city), eller en stad med katt som borgmästare (Talkeetna). En roadtrip i Alaska är med andra ord optimal! Under tolv dagar hann vi med både Kenai fjords nationalpark och Denali nationalpark. Ta en avstickare till den övergivna koppargruvan och byn McCarthy "the end of the end of the world". Besöka staden Nort Pole där det råder jul året runt. Bo på hostel med äventyrliga namn som Grizzly Bear Resort. Och stanna på både en och annan diner för en pannkaka med alldeles för mycket lönnsirap på. Se bara till att du bokar en bil som tillåter att du kör på mindre vägar, en lokal biluthyrare är att rekommendera!

Sofia har kört på vackra vägar genom Denali nationalpark i Alaska. Foto: Sofia Zetterqvist.

Favoritroadtrip 2: Nya Zeeland

En roadtrip på Nya Zeeland bjuder verkligen på lite av allt. Norska fjordlandskap, irländska kullar fulla av får, spetsiga alptoppar, tropiska sandstränder, glaciärer, bubblande vulkanlandskap, valar, knallturkosa sjöar och en ursprungsbefolkning med rik historia. Vi körde Sydön och Nordön på tjugo dagar. Några favoriter var ridtur i Sagan om ringen-scenografi utanför Queenstown och Hot Water Beach i Coromandel – du gräver en grop i sanden och sedan sipprar trettiogradigt vatten upp från underjorden och fyller ditt grävda "badkar".

Arthur's Pass längs med den vackra vägen Great Alpine Highway i Nya Zeeland. Foto: Sofia Zetterqvist.

Drömmer om: Karakoram Highway

En väg som aldrig lämnat min näthinna är den så kallade Karakoramvägen. En 120 mil lång sträcka som går i Karakorambergen mellan Pakistan och Kina. Det är världens högst belägna asfalterade väg och den verkar absolut livsfarlig på sina ställen. Men även otroligt vacker och just sådär avlägset och annorlunda. Om det någonsin blir verklighet återstår att se...