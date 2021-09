Mat, vinprovning och bastu på menyn i finska skogen

Vi listar sju otippade överraskningar i den finska skogen. Upplev gastronomi, kultur, bastubad och mycket mer.

Vad väntar dig i den finska skogen? Här kommer 7 tips på mat, dryck och festivaler. Foto: Asko Kuittinen

Vinprovning i skogen

Wine in the Woods är en två timmar lång vinupplevelse som inleds med en sensorisk vandring längs naturstigar för att stämma sinnena till skogens rytm. Djupt inne i skogen ligger sedan slutdestinationen: en vinbar inrättad bland tallarna, där en sommelier håller i en vinprovning med hållbart producerade europeiska viner. En unik smak- och doftupplevelse för den vinintresserade skogsmullen som inte vill behöva välja mellan dryck och natur!

Gastronomi på skogsrestaurang

En vandring i Noux nationalpark i norra Finland är inte bara en resa genom böljande dalar och lavtäckta bergskullar – med lite planering kan det även bli en unik gastronomisk resa. Mitt i dessa gamla tallskogar hittar du nämligen en uteservering i ordets rätta bemärkelse: Nielu, en förstklassig skogsrestaurang.

På Nielu serveras en 5-rättersmiddag, uppbyggd kring vilda örter och inhemska ingredienser, under ledning av kock Valtteri Sinkkonen. Bordsplacering? Mitt i naturen. Som om rentunga och kottar i gransirap inte lät lockande nog så sätter dessutom Nielu naturen i första rummet. För varje middag som serveras donerar restaurangen pengar för att skydda fem kvadratmeter vintergrön skog runtomkring varje gäst.

Dukat för 5-rättersmiddag i finska skogen. Foto: Restaurang Nielu

Klättra på frusna vattenfall

Korouoma, i norra Finland, är en kilometerlång sprickdal med branta väggar och i vissa fall helt lodräta bergsstup. Om vintrarna fryser stupens bäckar och bildar tjocka, genomfrusna vattenfall av is, vissa upp till 70 meter höga. Så på med understället och fram med isyxan! Isklättring passar såväl nybörjaren som den erfarne klättraren då hajk genom de vita skogarna och klättringen leds av en personlig guide.

Dö och föds på nytt i skogsbastu

Bastu är synonymt med Finland och kanske inte helt otippat, men bastushamanerna Matti och Juha på Saunakonkeli har skapat en härlig bastuceremoni i skogarna runt Tammerfors. I en guidad symbolisk ceremoni för död och pånyttfödelse överlämnas du till kraften av löyly, enkelt översatt till "bastuånga". Ceremonin äger rum i en träbastu vid en liten sjö djupt inne i skogen där deltagaren renas, piskas och sedan välsignas. Målet är att återupprätta kopplingen mellan människa och eld, vatten, jord och luft – alla de naturliga element som finns i bastuupplevelsen.

Bli välsignad och pånyttfödd i finsk bastu. Foto: Harri Tarvainen

Campfire Barista

Med kaffebönor från ett skogsrosteri i Luumäki, kristallklart brunnsvatten och en rökig värme från lägerelden skapar Campfire Barista kaffemagi i de några av de nordligaste skogarna i Finland. Det utlovas smaker från Lappland med en modern twist och på menyn står även hemlagade sötsaker gjorda på lokala ingredienser. Följd doften av nybryggt kaffe så kanske du lyckas hitta deras kaffesläde i de snötäckta skogarna runt omkring skidorten Levi… Går med fördel även att boka för en privat kaffeupplevelse till sin egen, personliga lägereld!

Guldfeber i gyllene by

"Porten till Lapplands guldfält" – det är inte ett dåligt smeknamn som Tankavaara Gold Village fått genom tiderna. Ända sedan 1800-talets lappländska guldrush har guldjägare letat efter guld i norra Finland, en tradition som än idag förvaltas och förs vidare i denna historiska by. Här, med Urho Kekkonens nationalpark runt hörnet, förses guldvaskare med all utrustning som behövs i jakten på de gyllene kornen. Bäst av allt? Besökaren får behålla allt guld som den hittar! För den som inte vill ge sig hän åt guldfebern under sommaren finns fantastiska naturaktiviteter under vintern, från norrskensexpeditioner till hundslädesturer.

Hantverkskaffe till lägerelden med Campfire Barista. Foto: Otto Ponto

Natur och kultur-festival

45 timmar musik, konst och samtal står på menyn när Superwood Festival anordnar en upplevelse för alla sinnen i den finska oktoberskogen. Det är mode- och designhuset Ivana Helsinki som står bakom det helglånga programmet och besökare kan lämna sina slitna festivaltält hemma; Superwood äger rum i det arkitektoniskt unika Hotel Rantapuisto från 1960-talet och i de omkringliggande skogarna, knappt 30 minuter med bil från centrala Helsingfors. Hotellet kan stoltsera med obehindrad vy över skog, stenig natur och hav.