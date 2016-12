Vagabond nr 1 2017

Årets hetaste nummer är äntligen här! I vårt strålande nyårsnummer har Vagabonds redaktion utsett de 25 bästa resmålen inför 2017, en lista du inte får missa. Läs om drömresan på Hawaii där vi simmar med delfiner och djävulsrockor. Dessutom beger vi oss på en äventyrsresa på hästryggen genom ett av Centralasiens mest okända länder – Kirgizistan. Du får även tips på ultralätta prylar som passar perfekt att ta med på resan. Missa inte heller utdraget ur Per J Anderssons nya bok, Resenärernas förvandling. Och givetvis mycket mer... Trevlig läsning och gott nytt reseår!



Innehåll:

Ledare – Nytt år, nya resor

Vagabonds värld – Tips, läsarfeedback och reseinspiration

Turin – Åtta måsten i Fiats och Juventus hemstad

Årets bästa resmål – Vagabonds 25 favoriter för 2017

Redaktionens reseår – Så reste Vagabonds medarbetare

Hawaii – Drömresa till Oahu & Big Island

Kirgizistan – På hästryggen i Centralasien

Resenärens förvandling – Utdrag ur Per J Anderssons nya bok

Colombia – Strandpärlan Santa Marta

Krönika – Per förundras över exotiska Österrike

Krönika – Karin bryter resefastan

Min favorit – Alpernas bästa spa

Prylar – Packa ultralätt