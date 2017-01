Dubrovnik ska bekämpa massturism med övervakningskameror

I den gamla statsdelen i Dubrovnik, Kroatien, har antalet turister ökat så kraftigt att staden inte kan hantera det. Nu bevakas stadens fem ingångar med övervakningskameror för att se till så att inte mer än 8 000 personer vistas där samtidigt.

Medeltida staden Dubrovnik måste övervakas med kameror för att begränsa turismen. Foto: Istock

Under de senaste åren har turismen ökat kraftigt i den medeltida staden Dubrovnik, mycket på grund av dess historia och medverkan i TV-serien Game of Thrones. Under somrarna svämmar kullerstensgatorna över av människor och nu har det gått så långt att stadens borgmästare Andro Vlahušić vill övervaka turismen med hjälp av kameror vid den gamla stadens portar.

Anledningen är att den gamla statsdelen i Dubrovnik ingår i UNESCO, ett av FN:s fackorgans, världsarv. UNESCO har rekommenderat att inte mer än 8 000 människor får vistas i staden samtidigt för att ingen av de äldre byggnaderna ska ta skada, enligt Lonely Planet.

Dubrovnik är omgivet av murar. Foto: Istock

Kamerorna ska övervaka antalet människor som passerar genom ingångarna. Om antalet människor inom stadens murar överstiger 8 000 personer kommer inte fler människor att släppas in.