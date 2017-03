Ikoniska klippformationen på Malta – borta för alltid

Den vackra kalkstensklippan Azure Window på den maltesiska ön Gozo finns inte mer. Den 8 mars kollapsade klippan ner i havet.

Det var på onsdagsmorgonen som den ikoniska bågen inte längre kunde stå emot trycket. Runt klockan 09:40 omgiven av ett stormigt hav rasade Azur Window ihop av sin egen tyngd och försvann. Inte bara taket föll av utan även pelaren som hållit det uppe. Roger Chessell hade begett sig till platsen för att ta foton när han blev vittne till händelsen.

"Plötsligt kollapsade bågen i vattnet med ett högt 'whoomph' och slungade upp en hög vattenkaskad. Efter att kaskaden hade lagt sig, var pelaren också borta", säger han till Times of Malta.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu