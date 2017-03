Kraftig nedgång för turismen till New York väntas

För första gången på sju år förväntas antalet turister till megastaden New York att minska. Ett tapp som stadens officiella turistorganisation menar går att härleda till Donald Trumps tillträde som president.

Trump Tower, New York. Foto: Istock.

Under 2017 förväntas 300 000 färre utländska turister att besöka New York jämfört med året innan då 12,7 miljoner turister besökte staden. Detta enligt prognoser som släpptes i slutet av februari från New Yorks officiella marknadsförings- och turistorganisation NYC & Company.

Tappet av turister beräknas kosta staden åtminstone 600 miljoner dollar, eller cirka 5,4 miljarder kronor, i förlorade försäljningsinkomster, skriver New York Times.

Även svenska organisationer och arrangörer har märkt av den negativa effekten som Trump har på turismen. Tidigare i år skrev Vagabond hur söksajten Flygresor.se kunde se ett halverat intresse för flygresor till USA och enligt en färsk rapport från The Global Business Travel Association (GBTA) förväntas affärsresandet till landet att påverkas negativt på grund av presidentens starkt kritiserade inreseförbud. I en enkät som organisationen skickade ut till europeiska researrangörer med fokus på mötes- och affärsresenärer svarade nästan hälften – eller 47% – att de förväntar sig ett minskat affärsresande. Dessutom svarade 17% att de redan avbrutit affärsresor till USA på grund av det reviderade inreseförbudet.

Samtidigt är det för tidigt att sia om den långsiktiga effekten som Trump kommer att ha på turismen. I sommar är New York är till exempel den mest bokade storstaden bland svenskar enligt färsk bokningsstatistik från resebyrån Ticket. Snittpriserna på flygresor till New York har dessutom minskat med 22 procent, något som kan tänkas locka resesugna till staden.

Det nuvarande inresestoppet är tänkt att träda i kraft den 16 mars och innebär att medborgare från Iran, Syrien, Somalia, Sudan och Jemen inte släpps in i USA under en 90-dagarsperiod. Personer med dubbla medborgarskap, giltigt visum, uppehålls- eller arbetstillstånd undantas dock från förbudet.