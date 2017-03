Han korsade Atlanten för välgörenhet – på paddelbräda

93 dagar. Så lång tid det för sydafrikanen Chris Bertish att korsa Atlanten. Resan resulterade i tre världsrekord och sex miljoner dollar insamlade till välgörenhet.

En transatlantisk rekordresa. Från Marocko till Antigua. Foto: Chris Bertish/Facebook.

Distansen: 7 500 kilometer. Farkosten: En modifierad stand up paddelbräda, eller en så kallad SUP. Antal paddeltag: 2,000,080 stycken. När Chris Bertish, 42, anlände i English Harbour den 9 mars på den karibiska ön Antigua blev han den första i världshistorien att utan assistans korsa Atlanten på en SUP.

Tidigare under hans resa slog han även rekordet i längst tillryggalagd distans på öppet hav under 24 timmar, samt den längsta distansen som tillryggalagts på öppet hav på en SUP någonsin, skriver Ecowatch. En bedrift han klarade av redan 16 dagar efter att han klev ombord på den sex meter långa SUP:en i Marocko.

Totalt paddlade Chris Bertish 4 050 nautiska mil. Foto: Chris Bertish.

Men Bertish resa har inte bara handlat om att slå rekord. Ett stort mål med färden har varit att samla in pengar till välgörenhetsorganisationerna Lunch Box, Operation Smile och Signature of Hope. Tillsammans kommer de att få motta donationer på drygt 6 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 53 miljoner svenska kronor.

Till National Geographic berättar 42-åringen att den episka resan varit långt ifrån enkelt. Förutom att leva på frystorkad mat i cirka tre månader och att vara nästan konstant blöt under samma period så har väderförhållandena varit prövande. Motvindar, starka strömmar och höga vågor gjorde framfarten i fartyget krävande och potentiellt farligt. Under vissa svåra stunder befarade Bertish att han skulle förlisa.

"Farkosten var förmodligen för lätt. På öppet hav kastades man runt som en kork", säger han till National Geographic.

Men trots riskerna var Bertish, som tog nästan fem år på sig att förbereda resan, beslutsam. Han ångrar inget.

"Att veta vilken inverkan detta kommer att ha (för utsatta barn, reds. anm.), gjorde alla dagar ute på öppet hav värt det," säger Chris Bertish till magasinet.

