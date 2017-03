Nya regler för vissa USA-flyg

Passagerare som reser från länder i Mellanöstern och vissa länder i Nordafrika kan tvingas checka in elektronisk utrustning som kameror, datorer och paddor när de flyger till USA. Det rapporterar flera medier.

Inga mer laptops i kabinen på flyg till och från USA. Foto: Istock.

Förbudet rör elektronisk utrustning större än mobiltelefoner. Dessa måste alltså checkas in och får inte tas med in i flygplanskabinen. Enligt The Guardian som hänvisar till ett "konfidentiellt" mail från transportmyndigheten i USA, har de nya reglerna skickats ut till flygbolag i 13 länder.

Enligt TT har Vita huset ännu inte kommenterat på uppgifterna och enligt BBC rör det sig om tio flygplatser i åtta länder, där bland annat flygplatserna i Istanbul, Dubai och Doha nämns, men uppgifterna har än så länge inte blivit bekräftade.

Flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll menar att de nya reglerna även kan påverka svenska resenärer, ponerat att de reser från de berörda länderna. Till TT säger han att de nya reglerna beror på svårupptäckta bomber, som går att byggas in i elektronisk utrustning.

– Man har ganska länge misstänkt att elektronisk utrustning som tas in i ett flygplan kan innehålla sprängmedel. Nu finns det amerikanska källor som pekar på att det pågår en tillverkning av den här typen av bomber som är svåra att upptäcka i "securityn", som alltså kan tas in i kabinen, säger Hans Kjäll till TT.