10-åring portad från flyg – hade på sig leggings

En händelse där tre flickor blev nekade att flyga med amerikanska United Airlines har väckt stor uppmärksamhet på sociala medier i USA. Anledningen till att de blev nekade ombordstigning var att de var iklädda leggings.

Det amerikanska flygbolaget United är i blåsväder. Under incidenten som skedde i helgen fick tre flickor, varav den yngsta var 10 år gammal inte flyga med bolaget. Enligt United bröt kläderna som de hade på sig mot flygbolagets klädkod. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Buzzfeed.

Enligt Buzzfeed fick flickorna höra att de var tvungna byta om eller sätta på sig klänningar över leggingsen, som går att jämföra med tights, annars skulle de inte få följa med. Planet flög mellan Denver och Minneapolis och flickorna reste med speciella biljetter som utfärdas för flygbolagets anställda och deras familjemedlemmar. En av flickorna hade möjlighet att byta kläder och fick därefter stiga ombord.

United svarade på Twitter att de har rätt att neka passagerare som inte är anständigt klädda.

Händelsen har väckt starka reaktioner på bland annat Twitter. Flera kändisar som skådespelaren Seth Rogen och modellen Chrissy Teigen har uttryckt sitt missnöje. Chrissy Teigen påpekade bland annat att hon tidigare flugit med United iklädd endast topp som en klänning och lovade att hon skulle flyga iförd endast jeans och scarf nästa gång hon reser med flygbolaget.

We here at @united are just trying to police the attire of the daughters of our employees! That's all! Cool, right? https://t.co/xGyL4IAslE