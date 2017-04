Sugen på badsemester i sommar? Här får du mest sol och strand för pengarna

Vill du maxa antalet soltimmar och meter strand i sommar? Då ska du satsa på Torremolinos på Costa del Sol eller den grekiska halvön Halkidiki. I alla fall om man ska lita på Ebeach nya sol- och strandindex.

Foto: Istock.

Kartläggningen har jämfört antalet soltimmar och meter strand med det genomsnittliga priset för en semestervecka på Europas mest populära soldestinationer.

Högst upp på listan återfinns Torremolinos på Costa del Sol. Resenärer som besöker den soliga kustremsan mot Medelhavet har hela 78 kilometer strand att breda ut sig på och i genomsnitt 77 soltimmar per vecka att avnjuta.

Även de grekiska resmålen Halkidiki och Kreta placerar sig högt upp på listan. Dessa resmål är även attraktiva för soldyrkare eftersom solen skiner i hela 82 timmar i snitt per vecka här.

– Sol och strand är något många värderar högt under en utlandsresa, men även semesterorter med färre stränder som Malta och Teneriffa lockar många svenskar. Som resenär vill man dock ofta maximera sina chanser till sol och då är de grekiska resmålen helt klart bäst, här får du i snitt fler soltimmar än på exempelvis de spanska, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på Ebeach.

Resmål – Reskostnad – Pris per km strand – Pris per soltimme –Totalt indexvärde

Torremolinos: 16 614 kr – 212 kr – 216 kr – 4,3

Halkidiki: 16 311 kr – 251 kr – 206 kr – 4,6

Benidorm: 17 257 kr – 303 kr – 239 kr – 5,4

Lloret de Mar: 14 580 kr –301 kr – 250 kr –5,5

Kreta: 16 120 kr – 439 kr – 192 kr – 6,3

Rhodos: 15 122 kr –514 kr – 162 kr – 6,8

Kos: 13 104 kr – 562 kr –141 kr – 7,0

Palma: 17 656 kr – 679 kr – 244 kr – 9,2

Larnaca: 17 624 kr –1 259 kr – 210 kr – 14,7

Las Palmas: 19 491 kr – 1 282 kr – 299 kr – 15,8

Santa Cruz de Tenerife: 19 361 kr – 3 723 kr – 297 kr – 40,2

Valetta: 13 642 kr – 5 247 kr, 172 kr – 54,2

Om indexet:

I en fem mils radie från orten/staden har antalet meter strand räknats och antalet genomsnittliga soltimmar under en vecka i juni, juli och augusti har tagits fram. Reskostnaden avser flygbiljetter och sju nätters boende på trestjärnigt hotell för fyra personer (två vuxna och två barn) under sommaren 2017 på respektive resmål. Totalt indexvärde = pris per kilometer strand + pris per soltimme / 100