Delar av kända vägsträckan Highway 1 förstörd

Ett massivt lerras har begravt delar av den populära kustvägen Highway 1 i Kalifornien. I dagsläget är det oklart när vägpartiet, som ligger nära det natursköna området Big Sur, kommer att öppna igen.

Highway 1 är en smått legendarisk vägsträcka som sammanlänkar Los Angeles och San Francisco. Vägen slingrar sig genom dramatiska landskap och är en populär rutt för turister.

Men nu har en del av vägen blivit otillgänglig på grund av ett lerras. Det rör sig om ett dryg 600 meter långt vägparti mellan orterna Ragged Point och Gorda som nu alltså har begravts av jord och lera.

Before and after of the landslide that cut Route 1 in California. https://t.co/6fvUxUvcHl #BigSurLandslide pic.twitter.com/wiGmcOOGlZ