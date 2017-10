Världens billigaste storstäder just nu – här får du mest för pengarna

Med en prisnivå som ligger på 77 procent lägre än Stockholm är Ho Chi Minh City i Vietnam en av världens billigaste städer för svenskar att semestra i. Det framgår av Forex senaste storstadsindex för hösten och vintern.

Från vänster: Det kinesiska Thean Hou-templet i Kuala Lumpur, en hästdroska framför 1500-talskyrkan Malate Catholic Church i Manila Bay och Ho Chi Minh City. Foto: Istock.

Ute efter en billig storstadssemester i vinter? Boka en biljett till Ho Chi Minh City, Manila eller Kuala Lumpur. De asiatiska städerna toppar nämligen Forex nya index som jämför hur dyrt eller billigt det är att semestra i 77 populära storstäder.

Dyrast på indexet, som jämför kostnaderna för vanliga semesteruppgifter som hotell och restaurangbesök, är New York (index på 164). Därefter kommer Venedig (129), Genève och Reykjavik som båda har ett index på 127 jämfört med Stockholms 100.

– Trots att dollarn är svagare nu än i våras behåller New York platsen som en av världens dyraste stostäder när det gäller att bo, äta och leva i staden. Men New York är New York. Valutakursen kan påverka valet av resmål men är inte alltid avgörande, säger Tom Friberg kommunikationschef på Forex Bank i ett pressmeddelande.

20 billigaste storstäderna för en semester i vinter

Stad – index

1. Ho Chi Minh City – 23

2. Manila – 24

3. Kuala Lumpur – 26

4. Bangkok – 31

4. Jakarta – 31

4. Sofia – 31

7. Belgrad – 32

7. St Petersburg – 32

9. Sarajevo – 33

10. Lima – 34

10. Tirana – 34

12. Colombo –35

13. Kairo – 36

13. Podgorica –36

14. Bukarest – 37

14. Istanbul – 37

16. Zagreb – 37

17. Moskva – 39

17. Warszawa – 39

19. Bienos Aires – 40

19. Krakow – 40

19. Riga – 40

20 dyraste storstäderna

Stad – index

1. New York – 164

2. Venedig – 129

3. Genève – 127

3. Reykjavik – 127

5. Köpenhamn – 126

5. San Francisco – 126

7. Vancouver – 124

8. Chicago – 119

9. Toronto – 111

10. München – 108

11. Los Angeles – 103

12. Amsterdam – 101

12. London – 101

14. Dublin – 100

14. Stockholm – 100

14. Oslo – 100

17. Barcelona – 98

18. Paris – 93

19. Miami – 91

20. Edinburgh – 89