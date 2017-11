Singapore Airlines nya första-klasskabiner tar lyx till nya höjder

Singapore Airlines har uppdaterat kabinerna på sina A380:or. En satsning som kostat hela 7,1 miljarder kronor. Resultatet får tala för sig själv. Världens bästa första klasskabiner har blivit ännu bättre.

Business class-kabinen. Foto: Singapore Airlines

Singapore Airlines tilldelades nyligen pris för världens bästa första klasskabiner i Airlineratings.coms årliga "Worlds best Airline"-pris. Och nu har flygbolaget avslöjat de allra senaste uppdateringarna på sina A380-flygplan. Vi talar sviter, dubbelsängar, extra benutrymme och personliga garderober.

Därutöver tillkommer breda säten som går att fälla ner till sängar och lyxiga produkter, om man reser i business eller första klass. Men även de som reser i ekonomi kan njuta av bredare säten och stolar som går att ställas in i sex olika lägen. Reser man i ekonomi plus får man dessutom ljudreducerande hörlurar, skriver The Independent.

De nya kabinerna har plats för 471 resenärer i fyra klasser. Ekonomi, ekonomi plus, business och sex stycken sviter som utgör första klass. I business class finns bland annat enkel- eller dubbelsängar, USB-portaler och gott om utrymme för personliga tillbehör.

Ekonomi plus.

Reser man i första klass är lyxen total. Stora breda sängar, sköna stolar, mjuka pyjamas, stora tv-skärmar och väldoftande skönhetsprodukter. Par eller familjer som reser i lyxklassen har dessutom möjligheten att koppla ihop två sviter till en mini-lägenhet, skriver Travel + Leisure.

De omgjorda flygplanen sätts i trafik redan i december. Men smakar det så kostar det. En resa tur och retur mellan London och Sydney via Singapore i första klass kommer kosta från 9500 pund, enligt The Telegraph – ungefär 105 000 kronor.