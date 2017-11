Dubai: Här skrotas passkontrollerna – byts ut mot virtuella akvarietunnlar

Världens största flygplats skrotar passkontrollen. Istället kommer passagerare gå igenom långa tunnlar utrustade med kameror med ansiktsigenkänning-teknik. Satsningen rullas ut 2018 och blir det första i sitt slag.

Virtuella tunnlar med 80 kameror som scannar ansiktet på den som passerar. Det kommer bli verklighet på Dubais internationella flygplats, skriver Omni och hänvisar till flera medier. Förhoppningen är att den nya tekniken ska innebära snabbare passage och minska köer vid säkerhets- och passkontrollerna.

Insidan av tunnlarna kommer att se ut som massiva akvarier, men skärmarna kan även ställas om till att visa upp reklam eller andra miljöer, skriver Lonely Planet.

Men det finns en tanke med att just visa upp färgglada fiskar, de ska nämligen fånga resenärernas uppmärksamhet så att kamerorna har en chans att fotografera deras ansikten ur flera vinklar och säkerställa deras identitet, skriver The Independent.

