Bangkok får egen Michelinguide – här är alla restaurangerna

För första gången i historien har Bangkok sin egen Michelinguide. Totalt 17 restauranger i den thailändska huvudstaden har belönats med utmärkelsen, och glittrar numera lite klarare på gourmethimmelen.

Paste var en av de 17 restaurangerna som tilldelades en stjärna. Foto: Pressbild.

Tre tvåstjärniga restauranger och 14 enstjärniga. Hädanefter får matälskare lättare att navigera bland Bangkoks restaurangpärlor. Detta tack vare att staden tilldelats sin egen utgåva av Michelinguiden, och cementerar således sin plats som global matdestination i likhet med Tokyo, Paris och New York.

– Det är ett stort steg i att få visa upp Bangkok som en stad för foodies. Många resenärer har transit i Bangkok på väg till andra destinationer i Thailand och vi hoppas att fler tar sig tid att stanna en natt eller två för att uppleva vad denna underbara stad har att erbjuda. Vi tror verkligen att guiden kan övertyga dem, säger Pakkanan Winijchai, direktör för Thailändska turistbyrån i Stockholm i ett pressmeddelande.

Bland restaurangerna i guiden finns särskilt två stycken som utmärker sig. Dels indiska Gaggan, som dessutom är en frekvent toppkandidat på listan "Världens 50 bästa restauranger" som sammanställs av San Pellegrino och Aqcua Panna. Gaggan har även blivit utnämnd till den bästa restaurangen i Asien ett flertal gånger av samma företag. Dels står gatumatshaket Jay Fai ut. Den enkla restaurangen ligger i området Banglamphu och är känd för sina krabbomeletter och currygrytor, skriver Eater.com.

En måltid på Jay Fai blir inte så fasligt dyr heller, i alla fall inte med västerländska mått. En omelett går nämligen loss på cirka 1 000 bath, vilket motsvarar 260 kronor.

Här är alla restauranger med Michelinstjärna i Bangkok

Restauranger med två stjärnor:

Gaggan

Le Normandie at The Mandarin Oriental Hotel

Mezzaluna at The Lebua Hotel

Restauranger med en stjärna:

Bo.lan

Chim by Siam Wisdom

Nahm at The Como Metropolitan

Elements at The Okura Prestige

Ginza Sushi-Ichi

J'AIME by Jean-Michel Lorain

Jay Fai

L'Atelier de Joël Robuchon

Paste

Saneh Jaan

Savelberg at The Oriental Residence

Sra Bua by Kiin Kiin at The Siam Kempinski Hotel

Sühring

Upstairs at Mikkeller