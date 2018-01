Flygplanet lyfte i 2018 – landade i 2017

Är tidsresor möjliga? Nej, så klart inte. I alla fall inte i praktiken. Men på grund av världens olika tidszoner och en 10 minuters försening fick passagerarna på en flight från Auckland till Honolulu "resa tillbaka i tiden" och kunde fira in det nya året två gånger.

Det är inte varje dag som en flygförsening leder till rubriker världen över. Men omständigheterna kring just denna flight var lite annorlunda. Planet som skulle gå med Hawaiian Airlines från Auckland i Nya Zeeland till Honolulu på den hawaiianska ön Oahu var planerad att lyfta kl. 23:55 den 31 december och landa samma dag kl. 09:45. Detta på grund av tidsskillnaden på 23 timmar mellan destinationerna, skriver The Independent.

Men eftersom planet försenades lyfte det inte förrän 00:05 dagen efter – den 1 januari 2018 – och landade strax efter klockan 10 på morgonen dagen innan – den 31 december 2017. Den knasiga förseningen uppmärksammades av den amerikanska journalisten Sam Sweeney som twittrade om händelsen. Inlägget fick stor spridning och tiotusentals likes och retweets.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq