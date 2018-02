Thailand: Turister portas från ikoniska paradisstranden The Beach

Den dolda stranden Maya Bay på Phi-Phi-öarna är känd från filmen The Beach och en populär destination bland turister. Men på grund av myndigheternas oro för de marina miljöerna kommer stranden stängas för besökare, dock bara under lågsäsong.

Maya Bay. Foto: Istock.

När The Beach med Leonardo DiCaprio i huvudrollen hade premiär 2000 förfördes tusentals biobesökare av den idylliska och orörda paradisstranden Maya Bay på ön Koh Phi Phi Leh. Nu, nästan två årtionden senare har stranden blivit en av områdets mest populära utflyktsmål med upp till 5 000 besökare om dagen, enligt The Guardian. Turisterna kommer från bland annat Phuket, Koh Phi Phi och Koh Lanta, i båtar som ankrar i bukten, förorenar och stör havsmiljön.

I hopp om att ge den marina miljön chans att återhämta sig kommer stranden alltså att stänga ner för turister under lågsäsongen som sträcker sig mellan juni och september.

Maya Bay, ingen öde sandstrand längre. Foto: Istock

Sam Clark jobbar på turbolaget Experiance Travel och menar att många arrangörer slutat rekommendera Maya Bay till turister.

"Även om det är en mycket vacker vik och igenkännlig från The Beach, förringas magiken av att man besöker den med en flotta av båtar och horder av andra turister. Om viken måste stängas för att kunna återhämta sig under lågsäsong, kan jag bara välkomna det," säger han till The Guardian.

Maya Bay är inte det första området i Thailand som stänger för turister. 2016 stängdes flera öar utanför Similan och Koh Khai-öarna för turism.