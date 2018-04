Star Wars-festival kommer till Irland

4 maj är det premiär för den nya Star Wars-festivalen "May the fourth be with you". Besökare kommer att kunna gå på biovisningar, utställningar och delta i en rad andra aktiviteter inramade av de vilda naturomgivningarna på Irlands västkust.

Utsikt över Puffin Island och Skellig-öarna i bakgrunden. Foto: Istock.

Den tre dagar långa festivalen kommer äga rum i byarna Ballyferriter, Portmagee, Ballinskelligs och Valentia Island i grevskapet Kerry, som bland annat är känd för den sceniska rutten Ring of Kerry.

En porg? (Fågelliknande karaktär i Star Wars) Nej det är så klart en lunnefågel. Foto: Istock.

Festligheterna kommer pågå i dagarna tre och fokusera på grevskapets kopplingar till de populära sci fi-filmerna. Den spektakulära ön Skellig Michael, strax utanför Kerrys kust användes nämligen som inspelningsplats i två av filmerna i serien: The Last Jedi och The Force Awakens. På schemat står aktiviteter som workshops, biovisningar under öppen himmel, stjärnskådningar ut i galaxen och cosplay-event där man kan hyra kostymer och klä ut sig till sin favoritkaraktär från filmerna.

Foto: Tourism Ireland.

Det kommer även att anordnas båtturer till den världsarvsklassade ön Skellig Michael som är hem åt ett flertal häckande fågelarter. Ön går att besöka även utanför festivalen, men efter filmerna har dess popularitet ökat massivt och antalet dagliga besökare är begränsade. Boka därför ditt besök långt i förväg.

Här kan du läsa mer om Star Wars-festivalen och om turer till Skellig Michael.