Svensk sommarvärme – nu störtdyker priserna på resor

På grund av den senaste tidens kanonväder sänker många av arrangörerna priserna på sina restresor och sista minuten rejält. I maj går det att få tag på en resa till Grekland med flyg och hotell för så lite som 699 kronor. Det enligt prisexempel från prisjämförelsesidan Travelmarket.se.

Kreta. Nu finns det stora fyndchanser på resor. Foto: Istock

Grekland för 699 kronor från Stockholm. Från Göteborg: 749 kronor. Den som har möjlighet att boka en sista minuten-resa med kort varsel har goda chanser att fynda.

Det är inte bara resor till Grekland som är väldigt billiga. Restresor till Kroatien går att hitta från 999 kronor, Turkiet från 1076 kr och resor till Spanien från 1199 kronor. De låga priserna kan vi tacka det varma majvädret för, menar Ole Stouby, vd för Travelmarket.

– Maj är sedan tidigare en av månaderna då charterarrangörer rear ut sina resor eftersom utbudet är stort men efterfrågan liten. Och när det är riktigt varmt i Sverige, är det ännu färre som vill resa. Då måste resebolagen sänka priset på restresor till sådana otroligt låga priser som vi ser nu.

Men även i juni kan man hitta charterresor för under 1 600 kronor från flera avreseorter. Och om vädret håller i sig, lär de låga priserna också göra det.

Prisexempel:



Från Stockholm:

19/5, Karpathos i Grekland, 8 dagar med Airtours - 699 kr - (Ospecificerad)

1/6, Kos i Grekland, 8 dagar med Airtours - 1599 kr - (2** hotell)

21/5 Gran Canaria i Spanien, 8 dagar med Solresor - 1858 kr - (4**** hotell)



Från Göteborg:

19/5, Lefkada i Grekland, 8 dagar med Airtours - 749 kr - (Ospecificerad)

1/6, Ayia Napa i Cypern, 8 dagar med Ving - 1410 kr (3*** hotell)

25/5, Kreta i Grekland, 8 dagar med Airtours - 1749 kr (4**** hotell)



Från Malmö:

21/5, Kreta i Grekland, 8 dagar med Bravo Tours - 939 kr - (Ospecificerad)

19/5, Mallorca i Spanien, 8 dagar med Solresor - 1439 kr (3*** hotell)

21/5, Kreta i Grekland, 8 dagar med Detur - 1839 kr (4**** hotell)

All Inclusive:

Stockholm: 20/5, Alanya i Turkiet, 8 dagar med Mixx Travel - 1408 kr - (4**** hotell med All Inclusive)

Köpenhamn: 19/5, Kreta i Grekland, 8 dagar med Detur - 1799 kr (3*** hotell med All Inclusive)

Götenborg: 19/5, Rhodos i Grekland, 8 dagar med Nazar - 1998 kr (3*** hotell med All Inclusive)

Köpenhamn: 19/5, Kreta i Grekland, 8 dagar med Detur - 1999 kr (4**** hotell med All Inclusive)