Spana in galna hoppborgen för vuxna – kommer till London i sommar

Släpp lös ditt inre barn i denna gigantiska hoppborg designad för vuxna.

Foto: Monster UK/Zero Degrees West

Under sommaren har The Monster turnerat runt i Storbritannien. Just nu befinner sig hinderbanan i Nottingham, därefter kommer den att sättas upp i Edinburgh och mellan den 24–27 augusti får Londonbor och London-resenärer sin chans.

Den upplåsbara lekplatsen är främst designad för vuxna, som har en kondition som motsvarar allt från atleter till soffpotatisar. Personal på plats kommer dessutom att hjälpa de som behöver, enligt Lonely Planet. Men det kommer även att finnas särskilda tider avsedda för barn som vill hoppa loss.

Foto: Monster UK/Zero Degrees West

Men den galna hinderbana är inte allt: På eventet kommer det också att finnas en DJ, street food, öl och cocktails.

I skrivande stund finns det fortfarande kvar biljetter för eventet i London. Gå in på themonsteruk.com/tickets för att läsa mer och boka.