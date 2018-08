Den här episka jorden runt-kryssningen går förbi 56 världsarv och 30 länder

30 länder. 6 kontinenter och 56 Unescoskyddade världsarv. År 2021 är det dags för rederiet Regent Seven Seas världskryssning som tar passagerare med på en storslagen resa som varar i hela 117 dagar.

Foto: Regent Seven Seas

Petra i Jordanien, Taj Mahal i Agra, Machu Picchu i Peru och Stora barriärrevet i Australien. Men även mindre kända världsarv som den röda öknen Wadi Rum i Jordanien, Bahlafortet i Oman, Chan Chan i Peru, Chhatrapati Shivaj Terminus i Bombay och den historiska staden Malacka i Malaysia.

Kryssningen som går mellan Miami och Barcelona går förbi både städer och paradisöar. Exempel på destinationer som passagerarna får uppleva är Bali, Bora Bora, Peru, Fiji, Nya Zeeland, Singapore, Indien, Italien och Påskön.

En sådan här resa är naturligtvis inte billigt.

Machu Picchu är bara ett av många underverk som kryssningsresenärerna kommer att få uppleva. Foto: Istock

Pris per person börjar på 51 709 euro, vilket motsvarar drygt 540 000 kr. Eller cirka 4 600 kronor per natt. Då ingår dock all dryck, mat, obegränsat med tvättservice, dricks, flygbiljetter i businessklass och möjlighet att välja bland 324 utflykter. Och ja, samtliga 700 passagerare bor naturligtvis i sviter.