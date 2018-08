Världens bästa matupplevelser – enligt Lonely Planet

Pintxos på hyllade Bar Zeruko. Nyligen utnämnde Lonely Planet pintxos i San Sebastian till världens bästa matupplevelse. Som vegetarian är det svårt att hålla med – utbudet av grönsaksbaserade munsbitar är nämligen litet. Men det betyder inte att man inte kan få tag på utsökt mat i den charmiga staden. Här kommer tre av mina, högst personliga, favoriter i matväg i San Sebastian. 1. Chutney Gastropub – när du tröttnat på sardiner och torra mackor med oidentifierade röror. Här serveras moderna rätter med smaker från hela Asien, med fokus på Indien. 2. Zeruko – men inte den du tror. I sommar öppnade Bar Zeruko upp en till restaurang tvärs över gatan. Avskalat och med smakinfluenser från både Libanon och Japan. 3. Borda Berri – en av San Sebastians bästa pintxos-restauranger som dessutom har ett stort vegetariskt utbud. Rätterna görs på beställning och det är alltid fullproppat med folk här. //Johanna, webbredaktör #sansebastian #pinxtos #barzeruko #vagabond #resa

