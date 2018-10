Världens högsta staty invigs i Indien

Några av världens mest välkända statyer och dess ungefärliga höjd. (Statyns höjd om sockeln/basen inte är inräknad).

Statue of Unity, Indien: 240 meter (182)

Vårtempelbuddan, Kina: 153 meter (128)

Fosterlandet kallar, Ryssland: 87 meter (85)

Frihetsgudinnan, USA: 93 meter (46)

Cristo Redentor, Brasilien, 38 meter (30)

Y:et, Sverige 30 meter

David, Italien: 5,2 meter (4,3)

