SAS provar vegansk kost ombord

Timjanrostad svamp, svarta bönor och rödbetshummus står på menyn när flygbolaget inför växtbaserad kost ombord.

Den veganska måltiden ingår i SAS New Nordic-koncept, som baseras på lokala råvaror och serveras till passagerare i SAS Plus.

Länge har man kunnat förbeställa vegetarisk kost på flygresan om man reser med SAS. Men som vegan har det funnits få alternativ. Nu inför SAS en helt växtbaserad måltid på test.

– Hållbart resande är i fokus för SAS verksamhet och tillsammans med ett ökat intresse i samhället för växtbaserad kost är det angeläget att prova en vegansk rätt i vår meny, säger Karl Sandlund, chef på SAS i ett pressmeddalande.

Rätten består av timjanrostad ekologisk svamp från Hällestad, sallad på linser och rödbetskokt vete, svarta bönor från Öland och dragon, rödbetshummus från Östergötland och hyvlade gulbetor som serveras med persiljevinägrett och vinägerrostad bovete.

Den veganska menyn serveras i flygbolagets prisbelönta måltidskoncept "kuben" och ingår för SAS Plus-resenärer på de skandinaviska och europiska kortdistansflygningarna.

– Vi har fått väldigt mycket positiv respons från både matbloggare och resenärer, vilket så klart är väldigt trevligt, säger Freja Annamatz, presschef på SAS, till Vagabond.

Vill man inte ha vegansk mat under testperioden, som pågår fram till den 23 november, får alltså se till att förbeställa en annan måltid.

Och om man inte reser i SAS Plus men är vegan?

– Då är det tyvärr så att vi inte i dagsläget har något veganskt alternativ som går att förbeställa, men det är något vi tittar på hela tiden. Men det finns frukt och nötter man kan köpa. Det låter kanske lite torftigt, men det är så det ser ut just nu. I både Plus och Go finns det alltid möjlighet att förbeställa vegetariska måltider, säger Freja Annamatz.