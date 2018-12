Index: Här får du mest semester för pengarna i vinter

Under vinterns kallaste månader är det många som flyr mot sydligare breddgrader, till solsken och mjuka vikar med klart vatten och hängmattor uppradade under palmträd. Men vart ska man åka för att få mest semester för stålarna? Ett nytt index från Forex har svaret.

Bodhnath-stupan i Katmandu och paradisvibbar på Koh Rong. Foto: Luis Dafos/Jackmalipan/Getty Images/

Vinterns billigaste land att semestra i är Nepal. Det visar Forex senaste index som jämför den genomsnittliga kostnaden för vanliga semesterutgifter i några av svenskarnas populäraste semesterland. Bland annat visar sammanställningen att Nepal, som lockar med makalösa vandringsleder i Himalaya och hippiehäng i huvudstaden Katmandu, ligger på ett index på 24 jämfört med Sveriges 100.

Andra prisvärda destinationer på listan inkluderar Makedonien (index 29), Kambodja (30), Myanmar och Indien som båda har ett index på 32.

Indiska delstaten Kerala bjuder både på teplantage, lummiga flodsystem för båtutflykter och stränder. Dessutom är landet prisvärt. Foto: Anton Jankovoy/Getty Images.

– Bland länderna som ligger i topp på vinterns semesterindex finns många destinationer som är perfekta att besöka under vår vintertid. Mexiko och Thailand är populära resmål under vintern där levnadskostnaderna ligger långt under Sveriges. Myanmar och Indien som ligger högre upp på listan har även dem ett härligt klimat under perioden oktober till mars, säger Kaisa Fexe, kommunikations- och marknadschef Forex Bank.

Dyrast är Schweiz, Monaco och Bermuda, där det sistnämda landet har ett index på hela 326. Inget för dig med begränsade spenderarbyxor med andra ord.

Vinterns billigaste – och dyraste – resmål

Källa: Forex Banks semesterindex, vintern 2018