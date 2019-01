Hetaste resmålen 2019 – enligt New York Times

Vill du ha inspiration till att hitta nästa resmål? Nu har New York Times släppt sin lista med heta destinationer att besöka i år.

Puerto Rico. Foto: Edwin Soto/Getty Images

New York Times lista innehåller precis som i fjol 52 olika destinationer. På första plats hittar vi ögruppen Puerto Rico i Karibien. Hösten 2017 svepte orkanen Maria in över Puerto Rico, vilket resulterade i den dödligaste naturkatastrofen på amerikanskt territorium på över 100 år. Men nu försöker Puerto Rico återigen bli ett av de primära karibiska resmålen. Ett nytt underhållningscenter är under uppbyggnad intill Puerto Rico Convention Center i San Juan. Till Puerto Rico bör man åka om man vill njuta av vackra stränder, en kolonial atmosfär och kanske dansa lite salsa.

På plats nummer två hamnar byn Hampi i Indien. Hampi finns med på Unescos lista över världsarv.

Tredje platsen på New York Times lista tillägnas staden Santa Barbara i södra Kalifornien.

San Juan, huvudstaden i Puerto Rico. Foto: Martin Wheeler/Getty Images

10 bästa resmålen att besöka 2019 – enligt NY Times

1. Ögruppen Puerto Rico, Karibien

2. Byn Hampi, Indien

3. Staden Santa Barbara, Kalifornien

4. Landet Panama

5. Staden München, Tyskland

6. Staden Eilat, Israel

7. Setouchi Islands, Japan

8. Staden Aalborg (Ålborg), Danmark

9. Ögruppen Azorerna, Portugal

10. Ontarios isgrottor, Kanada

Hampi, Indien. Foto: RBB/Getty Images