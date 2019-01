Hit reste vi under 2018 – intresset för exotiska resmål ökade

Den varma sommaren 2018 resulterade i en del nya restrender bland svenskarna. Nu reser vi inte endast för sol och värme, utan för upplevelsernas och erfarenheternas skull – gärna till ett exotiskt resmål.

Tidigare har många rest till Medelhavet för att få sol och värme men nu lockas svenskarna av mer exotiska resmål. Foto: Getty Images

År 2018 var spännande när man ser till svenskarnas resebeteende. Under första halvan av året bokades det resor som aldrig förr, men i samband med den varma sommaren stannade bokningarna av.

Tidigare har många rest till Medelhavet för att få sol och värme men nu syns en annan trend – allt fler vill åka till exotiska, upplevelseintensiva resmål som Indonesien, Vietnam, Sri Lanka och Sydafrika. För dessa resmål ökade bokningarna med 30-40 procent under förra året, enligt en undersökning från Ticket.

– Svenskarna har ett stort intresse för att upptäcka andra kulturer och vill uppleva mer under en semester idag än för bara några år sedan. Långresor till länder som Vietnam, Sri Lanka och Sydafrika ökade rejält i fjol. Alla dessa resmål är perfekta semesterländer för resenärer som är ute efter spännande upplevelser som garanterat ger fantastiska minnen, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket, i ett pressmeddelande.

Sydafrika är ett spännande land som svenskarna gärna åker till. Bild: Gerrit Jordaan/EyeEm/Getty Images

Intresset för resmål där man kan kombinera sol med både storstad och spännande utflykter ökade också förra året.

– Resor som erbjuder stor variation i upplevelser är hetare än någonsin. Storstäder som också har fina sandstränder, som LA och Miami, klättrar rejält. Dessutom ökade alla typer av träningsresor under 2018 – fler och fler vill röra på sig på semestern, och jag tror att detta kommer hålla i sig under 2019. Även under mer traditionella sol- och badresor vill man gärna kunna lägga in någon utflykt eller passa på att träna någon gång, säger Katarina Daniels.

Italien hamnade på plats 8 i undersökningen "populäraste semesterländerna". Foto: Andrea Comi/Getty Images.

Hit reste svenskarna 2018 – populäraste semesterländerna

1. Spanien (1)

2. Grekland (2)

3. Thailand (4)

4. USA (3)

5. Turkiet (10)

6. Frankrike (7)

7. Storbritannien (5)

8. Italien (8)

9. Kroatien (ny)

10. Tyskland (6)

Hit reste svenskarna 2018 – populäraste resmålen

1. Gran Canaria (1)

2. Bangkok (5)

3. Mallorca (3)

4. Kreta (7)

5. London (2)

6. Paris (6)

7. Amsterdam (4)

8. Malaga (8)

9. Alanya (ny)

10. Split (ny)

Källa Ticket, avresor under hela 2018. Siffran inom parentes visar placeringen för 2017.