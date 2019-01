9 svenska ölställen på topplistan över världens bästa

Sugen på en riktigt god öl i helgen? Då behöver du inte undra vart du ska. Ölsajten Ratebeer har släppt sin topplista med världens bästa ölställen – där nio svenska barer finns med.

Foto: Getty Images

Artikeln publicerades först på King Magazine.

När det är fredag och helgkänslan börjar infinna sig brukar man även påminnas om hur gott det faktiskt är med öl. Och nu finns det ännu en anledning att ge sig ut i vintermörkret för en kall på stan. Sverige har nämligen några av världens bästa ölställen, enligt en internationell rankinglista av ölälskare runt om i världen.

Det är sajten Ratebeer som har presenterat sin årliga sammanställning av vad som varit bäst under året inom ölvärlden. På sajten får olika ölfantaster betygsätta ölställen och kommentera var man helst ska gå för att få en fin helkväll i ölets tecken.

Under en veckas tid kommer olika kategorier att presenteras och nu är det klart vilka barer, restauranger och butiker som fick bäst betyg under fjolåret. Nio svenska bryggpubar, restauranger och barer finns med på listan, som alltså bygger på olika Ratebeer-användares betyg under 2018.

Här är Sveriges bästa ölställen enligt rankinglistan:

Restaurang:

Akkurat, Stockholm

Man In The Moon, Stockholm



Bar:

Haket, Göteborg

Brewers Beer Bar Tredje Lång, Göteborg

The Rover, Göteborg

Oliver Twist, Stockholm

Ölrepubliken, Göteborg

3 Små Rum, Göteborg

Malmö Brewing & Taproom, Malmö

Se hela rankinglistan här.