Checka in på skärmfritt hotell – ditt surfande avgör priset på rummet

Ju mer du surfar och använder sociala medier under hotellvistelsen, desto mer får du betala vid utcheckningen. Så fungerar det på det nya rummet "The Check Out Suite" på Hotel Bellora i Göteborg.

Lägg mindre tid på sociala medier och mer tid på att umgås, eller varför inte läsa en bok. Foto: Pressbild Hotel Belladora

Nu finns världens första hotellrum där priset för vistelsen avgörs av hur mycket man surfar. De som checkar in på "The Check Out Suite" bör alltså vara beredda på att lägga ifrån sig telefonerna och passa på att umgås med varandra. Rummet är utrustat med en lampa som kalkylerar priset efter hur mycket tid gästerna spenderar på sociala medier. Lampans sken skiftar gradvis och när den slår om till rött har rummet nått fullpris.

– Som hotell är det såklart viktigt att kunna uppmuntra människor att på riktigt umgås med varandra när de bor hos oss. The Check Out Suite är ett spännande koncept som verkligen utmanar beteenden och vi är helt ärligt lite tagna på sängen över det stora globala intresset, berättar Mariana Valderrama Gaete, General Manager, Hotel Bellora, i ett pressmeddelande.

På alla hjärtans dag, den 14 februari, har en familj chansen att få en hotellvistelse tillsammans på Hotel Bellora. Låter ni bli era skärmar helt och hållet blir det alltså en gratis natt fylld av kvalitetstid med varandra. Klicka här för att motivera varför du och dina nära ska få checka in på The Check Out Suite.