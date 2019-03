Vagabond-reportage prisbelönt

Peter Loewes reportage "Ett dygn i den eviga staden" som publicerades i Vagabond nummer 9 2018 utsågs nyligen till Bästa resereportage 2018.

Foto: Bruno Ehrs

Det är föreningen ANTOR, Association of National Tourist Office Representatives i Stockholm som varje år utser priset för bästa resereportage. Årets vinnare handlar om Rom, staden där Peter Loewe bor sedan många år tillbaka, och jobbar som frilansjournallist för Vagabond och Dagens Nyheter. Bilderna i reportaget är tagna av fotografen Bruno Ehrs.

Så här löd juryns motivering:

"The article caught our attention because of Peter Loewes sense of humour, geniality and ingenuity. Peter introduces us to attractions that are off the beaten track. The article encompasses several both unique and original places, with entertaining anecdotes and personable pictures it shows us Rome in a new light. The article draws the younger eye to a classic city with many well-known and crowded sights and monuments and points them in the direction of something more keeping with their generation and interests. Peter is spot on with his choice of places, anecdotes and pictures and it is evident that he believes in what he writes about."

Pristagaren befann sig i Rom så därför hämtade priset ut av Vagabonds chefredaktör Fredrik Brändström.

