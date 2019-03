Flygbolaget Wow Air i konkurs

Det isländska lågprisflygbolaget Wow Air har gått i konkurs. Under torsdagen meddelade de på sin hemsida att de har upphört med all verksamhet och att alla flyg är inställda.

Skúli Mogensen, grundaren och VD:n för Wow air. Foto: Wow Air

Flygbolaget Wow Air grundades på Island i november 2011. Sedan dess har bolaget erbjudit billiga flygningar mellan Europa och Nordamerika via Island.

Under den senaste tiden har dock flygbolaget brottats med ekonomiska problem. Och nu framgår det på Wow Airs hemsida att all verksamhet och alla flyg är inställda. "Information till Wow Air-passagerare. Wow Air har upphört med all verksamhet. Alla Wow Air-resor är inställda". Resenärer som bokat biljett via Wow Air uppmanas nu att ta kontakt med sina kreditkortsbolag.

Såhär kan du gå tillväga för att få ersättning för din flygbiljett:

Om du bara har köpt en reguljär flygbiljett är chansen att få pengarna tillbaka liten. Du kan ställa ersättningskrav till konkursförvaltaren, men sådana krav prioriteras sällan.

Har du köpt flygbiljetten som en del i en paketresa skyddas du av resegarantilagen. Samma sak gäller om du köpt din flygbiljett av en paketresearrangör (en så kallad "charterflygstol").

Om du däremot har köpt en vanlig reguljärflygbiljett hos ett flygbolag, en flygreseorganisatör eller en resebyrå gäller inte resegarantilagen för din resa.

Om biljetten köpts med kort kan du börja med att vända dig till din kreditgivare (oftast din bank) och begära pengarna tillbaka. Den som inte är nöjd med beskedet från kreditgivaren kan vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för mer information.

Det sista du ska kolla är ifall du har en reseförsäkring som är giltig vid konkurser.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida.