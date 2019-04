Alla skandinaviska SAS-piloter går ut i strejk

Svensk Pilotförening (SPF) har tagit ut sina medlemmar i strejk i SAS Scandinavia. Tusentals resenärer kommer att påverkas då både inrikes-, Europa- och långdistansflygningar ställs in.

– Det är djupt olyckligt att den här pilotkonflikten nu drabbar våra kunder. SAS är beredda att fortsätta förhandla, men kraven skulle få mycket allvarliga konsekvenser för företaget om de uppfylldes. Pilotföreningarna har trots det valt konflikt. Vår prioritering nu är att ta hand om passagerarna och i denna stund gör väldigt många medarbetare på SAS allt de kan för att hjälpa våra drabbade kunder, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör SAS, i ett pressmeddelande.

Pilotföreningarnas strejk innebär att inrikes-, Europa- och långdistansflygningar ställs in. Strejken omfattar inte de flygningar som utförs av SAS samarbetspartners, vilket motsvarar ungefär 30% av samtliga avgångar.

Om du har en flygning bokad är det därför viktigt att först kontrollera om flygningen berörs av strejken. Det kan man göra genom att klicka här.

Utöver de 205 avgångar som ställdes in under torsdagen kommer ytterligare 110 avgångar att ställas in fredagen den 26 april och tiotusentals passagerare drabbas.

SAS kommer att kontinuerligt skicka uppdateringar via SMS och e-post till de passagerare som berörs. Den samlingssida för all information som gäller trafikstörningar: sas.se/storningar, kommer även att uppdateras löpande. Alla som har en flygning bokad uppmanas att kontrollera status för sin flight på webbsidan innan man beger sig till flygplatsen eftersom uppdateringar görs ofta.