Detta ska du tänka på om du påverkas av flygstrejken

Den omfattande SAS-strejken som pågått sedan i fredags morse har drabbat flera hundra tusen resenärer. Här får du tips på vad du bör tänka på om du påverkas, eller riskerar att påverkas, av strejken.

Under måndag och tisdag ställs över 1 200 SAS-avgångar in. Just nu pågår därför ett intensivt arbete med att omboka resenärer till andra flygbolag.

– En strejk av denna omfattning påverkar naturligtvis många resenärer. Självklart är det otroligt frustrerande att ens planerade resa, eller hemfärd, ombokas eller ställs in. Samtidigt är det viktigt att försöka ha tålamod och hålla god ton – det är sällan den personen i kundservice som svarar som kan påverka situationen, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket, i ett pressmeddelande.

Det här gäller om du som resenär påverkas, eller riskerar att påverkas, av strejken:

Vid inställt flyg påbörjas ombokningsprocessen direkt. Vill du inte bli ombokad; kontakta den du köpte din resa hos (SAS eller återförsäljare) för att begära återbetalning av biljettpriset.

Resenärer med planerad avgång till och med den 5 maj, som inte har ställts in, har möjlighet att få full återbetalning.

Om du har bokat flyg och hotell vid samma tillfälle är du skyddad av paketreselagen och har rätt till återbetalning även för hotellkostnader. Har du däremot bokat flyg och hotell separat har du inte samma skydd, och kan komma att själv behöva stå för eventuella hotellkostnader som inte går att avboka.

SJ har utökat sin flexibilitetspolicy för tågresor till och från flygplatserna, eftersom tågbiljetterna inte längre är aktuella när flygen är inställda. Kontakta SJ:s kundtjänst för hjälp med återbetalning.

Ökat tryck på kundservice leder till ökade väntetider. Därför är det viktigt att ha tålamod, då det kan ta tid att komma fram för att få hjälp.

