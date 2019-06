Världens största veganfestival arrangeras i Tel Aviv

Tel Aviv har blivit ett mycket populärt resmål för veganer. Mellan 5 och 6 juni anordnas världens största veganfestival i staden. På plats kommer det att finnas över 100 veganska matställen där man kan mätta magen.

Foto: Getty Images

Veganfestivalen "Vegan Fest" som anordnas i Tel Aviv mellan torsdag-fredag denna vecka förväntas locka över 50 000 besökare. Redan år 2014 knep festivalen titeln som världens största veganfestival. Då hade den 15 000 besökare. Men med åren har festivalen mer än tredubblats i storlek.

Under de två festivaldagarna kommer gästerna ha möjlighet att stilla hungern i över 100 olika stånd. Förutom att mätta magen kan man passa på att lyssna på liveuppträdanden och livsstilsföreläsningar. Dessutom anordnas holistiska workshops och en matlagningsworkshop med kända kockar.

Räknat per capita är Israel världens mest vegantäta land. År 2017 blev staden Tel Aviv utsedd till "The Vegan Capital of the World" av The Independent. I dagsläget finns cirka 400 vegetariska- och veganvänliga restauranger i staden.