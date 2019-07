Cooköarna vill bli världens grönaste resmål – har etablerat en gigantisk marinpark

Cooköarna består av 15 öar som ligger i Stilla havet, mitt emellan Hawaii och Nya Zeeland. Det bor totalt 19 000 människor på öarna, som varje år besöks av 150 000 turister.

Redan år 2012 kom en styrelsemedlem i Cook Island Tourism med förslaget att Cooköarna skulle bli världens renaste och grönaste resmål. Beslutet klubbades igenom år 2017.

Och nu finns Marae Moana Marine Park – som är en av världens största marinparker. Det råder totalförbud av kommersiellt fiske runt öarna är det är förbjudet att fiska inom 50 nautiska mil från land. Förbudet omfattar också omfattar också sällsynta fågelarter, småhuvudval, jättemanta och hotade hajtyper.

Etableringen av marinparken stöttades av bland annat Conservation International, Global Blue, IUCN, Waitt Foundation, NOAA, Oceans 5 and the Okeanos Explorer, Secretariat for the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) och Esri.