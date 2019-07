Så undviker du de vanligaste försäkringsfällorna under semesterresan

Under sommaren ger sig tusentals svenskar ut i världen för att fira semestern. För den som råkar ut för en olycka eller blir sjuk under resan, riskerar dock semestern att förvandlas till en dyr och besvärlig historia, särskilt för den som reser utanför EU. Trygg-Hansas reseförsäkringsexpert Håkan Franzén ger sina tio bästa tips inför sommarens resa.

Undvik dubbelförsäkringar, starta grannsamverkan och skriv ut servicekort, är några av Håkan Franzéns tips. Foto: Westend61/Getty Images

Mer än var tredje svensk känner inte till vad villkoren för reseskyddet i deras hemförsäkring innebär. Samtidigt har var femte någon gång blivit så sjuk eller skadad under en resa utomlands att de varit tvungna att uppsöka läkare, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. För att slippa onödiga sjukvårdskostnader är det bra att genomföra några enkla åtgärder innan avresa och säkerställa att man är rätt skyddad om olyckan skulle vara framme.

– Alla svenskar med hemförsäkring har ett bra reseskydd och behöver därmed inte köpa dyra tilläggsförsäkringar från exempelvis resebolagen, men det är alltid bra att sätta sig in i försäkringsvillkoren innan man reser iväg. Dels för att undvika onödiga dubbelförsäkringar, dels för att läkarbesök och hemtransport från utlandet kan innebära skyhöga sjukvårdskostnader om man står utan skydd, säger Håkan Franzén, reseförsäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Håkan Franzén, reseförsäkringsexpert. Foto: Pressbild Trygg-Hansa

Reseförsäkringsexpertens 10 bästa tips inför resan:

1. Undvik dubbelförsäkringar

Avbeställningsskydd är en extra trygghet, speciellt vid dyrare resor. Teckna dock inte ett extra avbeställningsskydd av resebolagen utan att först ha kontrollerat om du inte redan har ett fullgott skydd genom att du har betalat resan med ett kreditkort – då ingår nämligen oftast ett avbeställningsskydd. Du kan också komplettera din hemförsäkring med ett avbeställningsskydd från ditt försäkringsbolag.

2. Se till att du är försäkrad under hela resan

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller i 45 dagar. Är du utomlands längre än så behöver du förlänga reseskyddet för att inte stå utan försäkring.

3. Skaffa Grönt Kort inför bilsemestern

I takt med att flygresandet minskar väljer många svenskar att åka på bilsemester istället. Din bilförsäkring gäller i de flesta länder i Europa, men till ett fåtal länder behöver du ha med ett internationellt försäkringsbevis, ett så kallat "Grönt Kort", för att få hjälp på plats vid eventuell olycka. Missa inte att beställa hem ett sådant från ditt försäkringsbolag i god tid innan resan. På Trafikförsäkringsföreningens webbplats kan du se vilka länder du behöver ta med ett Grönt Kort till.

4. Starta grannsamverkan

Märks det att du är bortrest blir din bostad ett mer attraktivt mål för tjuvarna. Prata med grannar eller familj och be dem tömma brevlådan när du är bortrest. Skaffa också timer till vissa lampor så att de tänds och släcks några gånger under dagen. Bor du i hus kan du dessutom ordna med gräsklippning och be grannar parkera på din uppfart. Men allra helst ska du starta grannsamverkan med dina grannar.

5. Allt fler tågsemestrar – håll koll på ditt bagage

En ny resetrend är att ta tåget till utlandet. Var femte svensk säger att de under 2019 ska resa mer med utrikeståg, enligt Resebarometern 2019. Men se till att ha bagaget under uppsyn under resan, och se till att göra en polisanmälan samt kontakta ditt försäkringsbolag så snabbt som möjligt om dina väskor skulle bli stulna.

6. Uppsök läkare innan avresa om du känner dig sjuk

Många reser utomlands även om de blivit hastigt sjuka inför resan, men många missar att reseskyddet inte gäller för sjukdomar eller olyckor där det fanns ett vårdbehov redan innan resan. Uppsök därför en läkare innan avresa om du känner dig sjuk, om du har en kronisk sjukdom eller behandlas för en skada. Det är även bra att kontakta SOS International, som kan ge ett förhandsbesked om reseförsäkringen gäller.

7. Följ Utrikesdepartementet rekommendationer

Reseskyddet gäller inte i länder som Utrikesdepartementet avråder från att resa till. Kolla upp så att detta inte gäller ditt resmål. När du ska resa till Ryssland, Kambodja eller Kuba behöver du dessutom ett särskilt försäkringsintyg för att kunna söka visum, kontakta då ditt försäkringsbolag.

8. Lämna dina dyra ägodelar hemma

Det kan vara värt att lämna vigselringen och andra dyra föremål hemma. Det finns nämligen ett maxbelopp och begränsningar för hur mycket man kan få tillbaka, så hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller för just din försäkring.

9. Försäkra hela familjen

Säkerställ att alla i familjen omfattas av hemförsäkringen där reseskyddet ingår. Det räcker inte alltid att vara skriven på samma adress, olika försäkringsbolag har olika regler, dubbelkolla!

10. Skriv ut servicekort

Beställ eller ladda ned och skriv ut ett servicekort från ditt försäkringsbolag som visar att du har ett reseskydd. Genom att ta med detta på resan kan du undvika onödiga och kostsamma missförstånd med sjukhus utomlands.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten 18–79 år. Totalt genomfördes 1 001 intervjuer under perioden 24–30 maj 2018.