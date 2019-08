Skolstarten ger prispress på utlandsresor

I samband med att skolorna runt om i landet startar höstterminen nästa vecka, minskar efterfrågan på utlandsresor med pressade priser som följd. För de som inte behöver förhålla sig till skolloven, och fortfarande har semesterdagar kvar, finns goda fyndlägen under kommande veckor.

Om du har semesterdagar kvar och är ressugen kan det vara läge att boka en sista minuten. Foto: Getty Images

Lyckades du inte tajma in sommarens varma dagar under semestern, utan istället fick 15 grader och spöregn? För den som vill kompensera med lite sol och värme, eller är sugen på ett miljöombyte och spännande upplevelser, går det att fynda en veckas semester runt Medelhavet för runt 2 000 kronor. Det framgår i ett pressmeddelande från Ticket. Under slutet av augusti och september är temperaturen mer behaglig kring Medelhavet jämfört med den extrema hettan vissa resmål har upplevt under högsommarveckorna. Under sensommaren är dessutom vattnet perfekt uppvärmt och det är färre turister som slåss om solstolarna på de vackra stränderna. – Sensommaren är en favoritårstid att besöka Medelhavet på. Temperaturerna är betydligt behagligare vilket gör utflykter till mysiga byar eller andra spännande upplevelser så mycket härligare, men vattnet är fortfarande varmt för långa bad, säger Katarina Daniels, PR- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Alanya är ett av de billigaste resmålen just nu. Foto: Getty Images

Billigast just nu är Alanya och Kreta, dit kan man resa för under 2 000 kr per person med flyg och boende i en vecka. Fyndläget gäller dock resor till i stort sett hela Medelhavet samt Kanarieöarna. Det bästa priset sett till hela resan gäller, precis som i fjol, främst östra Medelhavet med resmål som den grekiska övärlden och Turkiet, där prisbilden på resmålen ofta är fördelaktig.

Storstadsresor inom Europa har varit efterfrågat under sommaren, och även resenärer som hellre reser till en stad istället för strand gynnas av pressade priser. Framför allt finns ett stort utbud av kortare resor till Östeuropas vackra städer. Allra mest har priset på kortresor till Prag, Krakow, Warszawa och de baltiska huvudstäderna sjunkit de senaste veckorna.