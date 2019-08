Checka in i världens första hotellrum som är uppdelat i två olika stilar

Har du och din partner svårt att komma överens om hur ni ska inreda hemmet eftersom en av er vill ha det minimalistiskt och den andra maximalistiskt? Lugn, nu kan ni checka in i världens första hotellsvit som erbjuder det bästa av båda världarna. Perfekt för er som vill slippa kompromissa för en natt.

Nu kan stilmedvetna resenärer uppleva båda ändarna av minimalist-maximalist-skalan. Foto: Hotels.com

Idag presenterar Hotels.com världens första hotellsvit som är uppdelad i två olika stilar. Halva rummet har en minimalistisk inredningsstil medan den andra halvan av rummet är maximalistiskt inrett.

Det är designern Johnny Wujek, mannen bakom Katy Perrys och Mariah Careys ikoniska "so extra"-looks och den minimalistiska "so chic"-fashionistan Kaitlyn Ham som tillsammans har skapat denna unika svit som fått namnet So extra So Chic.

I de två ändarna av stilskalan finns minimalismen och maximalismen, som båda handlar om individualism och att leva livet fullt ut. Minimalism med ett drag av skandinavisk stramhet har trendat i flera år, men den nya trenden – maximalism – tillåter att kolliderande stilar, texturer, mönster, uppseendeväckande tryck och färger kombineras.

I Johnny Wujeks "So Extra"-sida av rummet finns guldornament, lampor med apfiguriner och en självlysande minibar inramade av tryckta mönster, färgglada mattor och tapeter som kan få en att se i kors.

Är den maximalistiska stilen något för dig? Foto: Hotels.com

I kontrast till detta står Kaitlyn Hams avskalade, stilrena, minimalistiska och monokroma "So Chic"-sida med en vit läderstol, måttanpassade teckningar, dekorplattor i dämpade toner och en ullfilt som avslutande detalj.

Kaitlyn Ham har hämtat inspiration från 1900-talets mitt och skapat ett utrymme som känns öppet och lugnande. Foto: Hotels.com

All inredning har valts ut med fokus på kvalitet. Rummet ska kännas ljust och modernt. Foto: Hotels.com

Vilken sida av rummet föredrar du? Foto: Hotels.com

Hotellsviten #SoExtraSoChic, som är exklusiv för Hotels.com, finns nu tillgänglig på The Curtain Hotel i London och går att boka från och med idag fram till den 30 september 2019. Läs mer här.