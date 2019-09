Kulturhuvudstaden Galway: träffa författaren av The Handmaid's Tale

Irländska Galway presenterar programmet för nästa års begivenheter när staden är europeisk kulturhuvudstad 2020 . Några av höjdpunkterna är en spektakulär ljusinstallation i bergen, författarträff med The Handmaid's Tale-författaren Margaret Atwood och en gigantisk spegelpaviljong på en 4000 år gammal myr.

Galway är en pittoresk stad på Irlands västkust. Under 2020 kommer kulturen vara i fokus. Foto: GettyImages

Den irländska regionen Galway är en av två städer som utsetts till Europeisk Kulturhuvudstad 2020. Nu offentliggörs programmet för nästa års arrangemang: Temat för det årslånga programmet är "landskap, språk och migration".

Galway 2020 inleds med en gratis eldfestival 1 februari 2020. Den veckolånga eldfestivalen passerar totalt sex städer och byar i regionen, för att till sist avslutas med en spektakulär öppningsceremoni i staden Galway, lördagen den 8 februari.

Kulturhuvudstadsåret kommer pågå under 12 månader, ända in i januari 2021. Evenemangen omfattar allt från musik, teater, litteratur, konst och dans till filmer, arkitektur, sport och matupplevelser - och många av dem är helt gratis. Totalt är 33 olika länder representerade i de olika begivenheterna.

Dessutom är regionen och den lilla staden Galway väldigt populär bland turister. Med sina stenbelagda gator, färgglada hus och gemytliga stämning. Det är inte konstigt att Galway utsågs till Kulturhuvudstad 2020.

Atwoods författarskap och särskilt Tjänarinnans berättelse har de senaste åren fått ny uppmärksamhet. Foto: GettyImages

Några höjdpunkter

Fira kvinnodagen med författaren bakom The Handmaid's Tale

8 mars kan festivalbesökare fira internationella kvinnodagen tillsammans med den ikoniska författaren Margaret Atwood, känd för boken The Handmaid's Tale, och HBO-serien med samma namn. I ett samtal med den irländska författaren Susan McKay, berättar hon om hur The Handmaid's Tale har blivit en symbol för kvinnors frigörelse samt inspiration för hennes helt nya bok, The Testaments - Gileads döttrar på svenska. Boken är en fortsättning på The Handmaid's Tale och släpptes 10 september

Det största ljuskonstverket någonsin

Som en del av det traditionella Saint Patrick's Day-firandet kommer den internationellt hyllade finländska konstnären Kari Kola att skapa en dramatisk ljusinstallation, kallad "Savage Beauty", som reflekteras på Connemara-bergen i Galway. Med hjälp av den senaste tekniken kommer Kari Kola färga bergskedjan grön och skapa en fascinerande ljusinstallation - som blir det största upplysta konstverket någonsin. Kari Kola har arbetat med ljus i 17 år och har tidigare skapat ljusinstallationer på historiska Villa de Laak i Eindhoven, Saana-berget i Finland och Stonehenge i England.

Spegelpaviljong med artificiell intelligens och hållbar energi

Mellan april och oktober kommer man i Galway City och Connemara att kunna uppleva två extraordinära konstverk vid namn Straw Work och Leaf Work, skapade av den irländska konstnären John Gerrard. Båda verken skapas på LED-skärmar som installeras i en spegelpaviljong och består av ett antal mytiska karaktärer som täcks av löv och halm. Med hjälp av artificiell intelligens kan karaktärerna reagera på rörelser i den omgivande miljön - och gör att verken är i ständig förändring, som en återspegling av omgivningen. Samtidigt gör den stora spegelstrukturen att även omgivningen bokstavligen speglas i verken. Konstverken hålls i gång med hjälp av förnybara energikällor

Grekisk dikt i nytolkning

I augusti 2020 kan besökare bege sig till stränderna i Galway och ta del av intima högläsningar av Homeros ikoniska verk Odysseén, ackompanjerat av levande musik av grekiska musiker. Det blir högläsning ur Emily Wilsons engelska översättning av boken, den första översättningen av Odysséen som gjorts av en kvinna. Boken gavs ut 2017 och året efter, 2018, korades den till en av de 100 mest anmärkningsvärda böckerna av New York Times.

Lär mer om Galway 2020 här: Galway2020