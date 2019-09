Vings ägare i konkurs – det här är dina rättigheter som resenär

Den brittiska resekoncernen Thomas Cook – som äger svenska Ving – går i konkurs. Nu drabbas hundratusentals resenärer av inställda flyg. – Det här är den största konkursen som har hänt i svensk resehistoria, säger reseexperten Lottie Knutson till Expressen.

Drabbas du av flygbolagets konkurs? Vi listar dina rättigheter. Foto: GettyImages

Tidigt på måndagsmorgonen lämnade Thomas Cook Group in en ansökan om konkurs. På sin hemsida skriver bolaget:

"Den brittiska verksamheten har upphört med omedelbar verkan och alla framtida flygningar och semesterresor har avbrutits".

På Vings hemsida har ett pressmeddelande gått ut där företaget förklarar läget:

– Vi beklagar verkligen den uppkomna situationen och de besvär som det medför för våra kunder. Vi har på väldigt kort tid, efter det att konkursansökan skickades in, behövt invänta besked om våra flyg kommer upp i luften. In i det sista har vi försökt säkra våra resenärers flygresor, men har snabbt insett att detta inte är möjligt och behöver därför tillsvidare ställa in alla flygavgångar under måndagen, säger Magnus Wikner, koncernchef för Vinggruppen i Norden.

Det här är dina rättigheter

• Du har skydd genom resegarantin om du bokat paket- eller charterresa och om företaget betalat in resegarantin. Om de har det kan du kolla på Kammarkollegiets hemsida.

• Det finns också särskilda försäkringar som skyddar mot konkurser. Kolla om konkursskydd ingår i din försäkring. Vanliga rese- och hemförsäkringar brukar normalt sett inte täcka konkurser.

• Om du betalt resan med kreditkort och inte ett betalkort där pengarna dras direkt från ditt konto kan du få tillbaka pengarna du betalat. Kontakta banken och kolla!

• Är det bara flygresa du bokat får du inte tillbaka pengarna om du inte har en konkursförsäkring. Men bokade du något mer när du bokade flygresan – t ex hyrbil, konserbiljetter eller en utflykt, räknas det som en paketresa – och då gäller ändå garantin.

• EU-lagstiftningen säger att du som konsument ska får den information du är berättigad till.

Här ansöker du om ersättning ur resegarantin: kammarkollegiet.se. Gör det senaste tre månader efter konkursen.