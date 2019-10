Selfie-museum öppnar i Las Vegas

Museum of selfies är ett interaktivt museum som utforskar självporträttets historia och som gjort stor succé i Hollywood. Nu expanderar museet till Las Vegas.

Nytt museum öppnar i Las Vegas. Foto: Musuem of Selfie

Museum of selfies är en hyllningsutställning till fenomenet som sträcker sig betydligt längre bak i tiden än mobilkamerans uppkomst. Museet öppnade för första gången i april 2018 och har sedan dess gjort stor succé. Tidigare i år blev det klart att utställningen i Hollywood blir permanent och nu expanderar man för första gången utanför Kalifornien - med ett nytt museum i Las Vegas.

– Vi är glada att kunna expandera the Museum of Selfies till Las Vegas. Ikoniska The Strip är väldigt instagramvänligt i sig själv och vi kan inte tänka oss en bättre plats för vår expansion, säger Kate Kutepova, en av grundarna till Museum of Selfies.

Ikoniska självporträtt

Den nya Las Vegas-attraktionen kommer i likhet med museet i Hollywood, att bjuda på instagramvänliga miljöer som till exempel illusionen Bathroom Selfie, den ikoniska 'GOT' Selfie Throne, skapad av selfie sticks, och en Emoji Pool.

Förutom att ta egna bilder kan besökare lära sig mer om självporträttets historia och ta del av ikoniska porträtt av kända konstnärer. Selfiens filosofiska perspektiv berörs också - hur uppkom självporträttet egentligen och varför?

Museum of Selfies Las Vegas öppnar i Miracle Mile Shops på paradgatan the Strip, fredag 25 oktober.

Läs mer om öppettider och priser på museets hemsida.

Smile =) Foto: Musuem of Selfie

Mona Lisa, men utan de stora massorna i Louvren i Paris. Foto: Musuem of Selfie